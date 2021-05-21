21.05.2021
Байкал занял третье место по популярности среди российских туристов

Байкал занял третье место по популярности среди российских туристов

Озеро обогнало Сочи

По итогам опросов Байкал занимает по популярности третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав Сочи, среди мест, в которые хотел бы поехать российский турист.

Об этом на Роуд-шоу туристических проектов Иркутской области сообщила директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО "Сбербанк" Наталья Волощенко.

– А когда людей спрашивают, что является визитной карточкой России – называют Кремль и потом – Байкал, – подчеркнула она.

Представитель банка сообщила, что, по их расчетам, турпоток на Байкал продолжит расти – даже с учетом последствий пандемии более чем в два раза к 2030 году вырастет рынок внутреннего и въездного туризма.

– Из-за пандемии изменились паттерны поведения людей – в том числе в отношении отдыха. Понятно, что, когда границы окончательно откроют, часть турпотока перейдет туда, но ниша внутреннего туризма уже сформирована. В России сформировано предложение по внутреннему туризму, зачастую по увлекательности, по сервису, по качеству превышающее заграничные. Этот рынок сформирован благодаря пандемии и уже никуда не денется, – заявила ИА "Телеинформ" Наталья Волощенко.

Она также отметила, что сейчас люди хотят отдыхать вдалеке от других и ближе к природе:

– Многие задумываются о ментальном и физическом здоровье, о своем следе, сейчас на повестке натуральность и экологичность. Поэтому на нашей территории с нашими дикими местами и такой олдскульной инфраструктурой мы даже сейчас можем быть конкурентны и предложить туристу привлекательный отдых.

Представитель банка также отметила, что в России 13% площади составляют особо охраняемые природные территории:

– С одной стороны это можно воспринимать как ограничение, с другой – как перспективу. Во всем мире рынок экотуризма составляет около 365 млрд долларов, в России – только 11,7 млн долларов. То есть нам есть, куда развиваться, и мы можем посостязаться с лидерами рынка.

Она сообщила, что к 2024 году количество прибытий в Иркутской области и Бурятии должно составить 3,9 млн человек. Средний чек каждого туриста за время пребывания – 1,5 тысячи долларов.

– Мы хотим увеличить количество ночевок. Сейчас в Иркутской области их количество составляет около четырех, надо этот показатель удвоить. Это можно сделать тогда, когда туристу есть, чем заняться, на что посмотреть. Результатом должно стать 42 тысячи человек, занятых в отрасли к 2024 году, – заявила Наталья Волощенко


Фото Номер один

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