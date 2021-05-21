Байкал занял третье место по популярности среди российских туристов

Озеро обогнало Сочи

По итогам опросов Байкал занимает по популярности третье место после Крыма и Санкт-Петербурга, обогнав Сочи, среди мест, в которые хотел бы поехать российский турист.

Об этом на Роуд-шоу туристических проектов Иркутской области сообщила директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО "Сбербанк" Наталья Волощенко.

– А когда людей спрашивают, что является визитной карточкой России – называют Кремль и потом – Байкал, – подчеркнула она.

Представитель банка сообщила, что, по их расчетам, турпоток на Байкал продолжит расти – даже с учетом последствий пандемии более чем в два раза к 2030 году вырастет рынок внутреннего и въездного туризма.

– Из-за пандемии изменились паттерны поведения людей – в том числе в отношении отдыха. Понятно, что, когда границы окончательно откроют, часть турпотока перейдет туда, но ниша внутреннего туризма уже сформирована. В России сформировано предложение по внутреннему туризму, зачастую по увлекательности, по сервису, по качеству превышающее заграничные. Этот рынок сформирован благодаря пандемии и уже никуда не денется, – заявила ИА "Телеинформ" Наталья Волощенко.

Она также отметила, что сейчас люди хотят отдыхать вдалеке от других и ближе к природе:

– Многие задумываются о ментальном и физическом здоровье, о своем следе, сейчас на повестке натуральность и экологичность. Поэтому на нашей территории с нашими дикими местами и такой олдскульной инфраструктурой мы даже сейчас можем быть конкурентны и предложить туристу привлекательный отдых.

Представитель банка также отметила, что в России 13% площади составляют особо охраняемые природные территории:

– С одной стороны это можно воспринимать как ограничение, с другой – как перспективу. Во всем мире рынок экотуризма составляет около 365 млрд долларов, в России – только 11,7 млн долларов. То есть нам есть, куда развиваться, и мы можем посостязаться с лидерами рынка.

Она сообщила, что к 2024 году количество прибытий в Иркутской области и Бурятии должно составить 3,9 млн человек. Средний чек каждого туриста за время пребывания – 1,5 тысячи долларов.

– Мы хотим увеличить количество ночевок. Сейчас в Иркутской области их количество составляет около четырех, надо этот показатель удвоить. Это можно сделать тогда, когда туристу есть, чем заняться, на что посмотреть. Результатом должно стать 42 тысячи человек, занятых в отрасли к 2024 году, – заявила Наталья Волощенко





Фото Номер один