В центре Улан-Удэ студенты обновили фасады старых зданий

Добровольцы привели в порядок 5 объектов культурного значения

В столице Бурятии 20 мая состоялась акция проекта «Старый город». В историческом центре привели в порядок пять объектов культурного наследия. Активисты обновили фасады пяти объектов культурного наследия – ул. Банзарова д.12а, ул. Банзарова д.18, ул. Банзарова д.27, ул. Каландаришвили д.26, ул. Свердлова 30а.

- Волонтеры очистили поверхность от пыли и старого покрытия, нанесли грунтовку и специальные антисептики, устойчивые к погодным условиям и позволяющие обеспечить сохранность объектов. – рассказали в администрации города.

В акции приняли участие более 130 волонтеров – это коллективы студентов ВСГУТУ, ВСГИК, БГУ и общественное движение «Волонтеры культуры Бурятии».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Напомним, что проект «Старый город» стартовал в 2019 году. Всего по проекту были приведены в порядок 10 домов в г. Улан-Удэ. В акциях приняли участие более 600 добровольцев.

Как писал «Номер один», проект «Старый город» стартовал в Улан-Удэ в 2019 году по инициативе улан-удэнки Аюны Пивоваровой и других активных горожан, желающих сохранить памятники архитектуры и деревянного зодчества. Проект активно поддерживают Фонд развития города Улан-Удэ, министерство спорта и молодёжной политики Бурятии, Комитет по государственной охране объектов культурного наследия, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, кадастровые инженеры, архитекторы и меценаты.

фото: администрация Улан-УДэ