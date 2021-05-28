В Северобайкальске экс-директор управляющей компании похитила более 400 тыс рублей

Обвинительное заключение по делу утверждено в прокуратуре Бурятии, дело направлено в суд





В Бурятии завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора одной из управляющих компаний Северобайкальска в крупном хищении, сообщили в республиканском МВД.



В ходе расследования установлено, что в 2016-2017 году гендиректор, используя служебное положение, присвоила полученные под отчет более 400 000 рублей путем представляя ложные сведения для внесения в авансовые отчеты.



Для установления всех обстоятельств совершенных преступлений следователями следственной части во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК республиканского МВД проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий: проведены обыски, бухгалтерские и финансово-аналитические экспертизы, допрошены свидетели преступлений.



Бывшему гендиректору управляющей компании предъявлено обвинение в "присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения". Кроме того, для обеспечения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа следствием наложен арест на имущество обвиняемой.



Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре Бурятия, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: "Номер один"