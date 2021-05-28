В Гусиноозерске после дождей затопило магазины на местном «Арбате»

Однако местные власти потребовали, чтобы недоделки после ремонта улицы исправили сами жители



В Бурятии жители и предприниматели города Гусиноозерск пожаловались в региональное отделение Общероссийского народного фронта на неправомерные действия и требования местной администрации, сообщили в исполкоме отделения.



- Органы местного самоуправления настаивают на том, чтобы местные предприниматели за свой счет исправили пандусы на Гусиноозерском «Арбате». Однако проблемы с пандусами возникли после неудачного благоустройства территории местными властями в рамках создания «Комфортной городской среды» еще в 2019 году, - рассказали активисты ОНФ.



Недочеты «всплыли» после обильных дождей. Они лишний раз доказали отсутствие отвода для воды – ливневой канализации. В итоге улицу топит. Местные владельцы магазинов на пешеходной улице им.Ленина, д.15 и д.13 терпят убытки из-за воды в подвалах и порчи товара.



ОНФ рекомендовал включить в бюджет 2021 года расходы на модернизацию объекта, включая новые пандусы и ливневку. Спустя год ситуация не изменилась. Гусиноозерские предприниматели пояснили, что ими были направлены обращения в межрайонную прокуратуру и местную администрацию, которая в ответном письме сообщила, что обустройство ливневой канализации вдоль Ленина, 15 будет произведено в 2022 году.



Аналогичные работы по Ленина, 13, администрация признала нецелесообразными. Якобы «причины подтопления в том, что вода стекает с крыши соседнего магазина». Однако факт того, что у магазина вовсе отсутствует крыша, закрывающая крыльцо и входную группу, чиновники проигнорировали.



- Народным фронтом, при поддержке администрации Улан-Удэ, был организован обучающий семинар для общественников по вопросам благоустройства и законодательства в данной сфере. В ходе семинара обсуждались также и проблемные вопросы, касающиеся гусиноозерского «Арбата». Специалист в сфере благоустройства пояснила участникам, что в подобных спорных вопросах ошибки благоустройства, возникшие по вине заказчика работ – в данном случае Гусиноозерской администрации – устраняются в рамках гарантийных обязательств. Народный фронт дополнительно направил запрос в межрайонную пПрокуратуру, - пояснил активист ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.



фото: ОНФ