В храмах Бурятской митрополии будут читать специальную молитву из-за роста COVID-19

Митрополит Иосиф благословлил пропевать тропарь иконе Божией Матери «Споручница грешных»
Глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф благословил во всех монастырях и приходах митрополии усилить меры по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с тем, что в республике ухудшается ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Владыка митрополит призвал на каждой Божественной Литургии неопустительно читать специальную молитву во время распространения эпидемии, сообщает «Православная Бурятия».
«В старое время одной из самых чтимых святынь Бурятии и Забайкалья была чудотворная икона Божией Матери «Споручница грешных». Наши благочестивые предки с особой верой и усердием молились перед образом Споручницы, Помощницы грешных, о здравии, о семейном благополучии, об избавлении от засухи, о сохранении скота. И по молитвам Божией Матери всегда получали исцеления от болезней, сибирская земля плодоносила, эпидемии и моры обходили стороной людей и домашний скот. Сегодня, когда новая коварная болезнь вновь набирает силу, наше православное духовенство, монашествующие, благочестивые прихожане, верные чада Святой Матери Церкви, призываются к ежедневной усердной молитве Божией Матери перед Её чудотворным образом «Споручница грешных»», - говорится в сообщении.
Во всех храмах после окончания каждой Божественной Литургии благословляется пропевать тропарь иконе Божией Матери «Споручница грешных» и прочитывать молитву перед образом Пресвятой Богородицы.
А 10 июня, в канун дня празднования иконе Божией Матери «Споручница грешных», в храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии благословляется совершить всенощное бдение Божией Матери перед этим чудотворным образом.
Как информировал «Номер один», сегодня в соцсетях Иволгинского дацана появился приказ XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. «В связи с напряженной эпидобстановкой по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бурятии приказываю провести в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России хуралы, способствующие прекращению распространения новой волны заболевания», - постановил глава Сангхи. 30 мая 2021 года в Согчен дугане Иволгинского дацана состоится хурал «Заhaлай найман ном» – «Восемь исправляющих книг», направленный на подавление распространения заболеваемости COVID-19.
Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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