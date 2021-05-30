В двух районах Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

31 мая в Бичурском и Северо-Байкальском районах ожидается сильный ветер



По данным синоптиков, 31 мая в Бичурском и Северо-Байкальском районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, на период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.



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