В Забайкалье возникла пробка из фур на границе с КНР

Правительство края принимает меры по сокращению очереди, в которой скопилось больше 200 машин



Более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на МАПП «Забайкальск». Министерство планирования и развития Забайкальского края ведет работу по урегулированию ситуации, сообщает официальный краевой портал.



«На 1 июня на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза. Канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 транспортных средств в сутки. Пропуск будет по-прежнему осуществляться по спискам, которые предварительно согласовываются китайской стороной. С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее», - сказал заместитель министра планирования и развития Станислав Матвеев.



Накануне в Забайкальск выехала комиссия во главе с заместителем министра планирования и развития Забайкальского края для урегулирования ситуации на месте.



Фото: пресс-служба управления дорог «Забайкалье»

