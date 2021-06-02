В Бурятии откроется авиасообщение Кыреном

Это повысит доступность одного из самых популярных курортных направлений - Тункинского района







Для повышения транспортной доступности и развития внутреннего туризма с июля по сентябрь 2021 года в Бурятии открывается авиасообщение по маршруту Улан-Удэ-Кырен-Улан-Удэ, сообщили в минтрансе республики.



Ведомство разработало «Дорожную карту» по организации рейсов с Тункинским районом Бурятии, где располагаются всероссийские курорты минеральных вод и популярные маршруты горного туризма в Восточных Саянах. Карта включает в себя несколько этапов, в том числе установку тарифов на перевозку пассажиров воздушным транспортом по маршруту. Этот вопрос возложен на Республиканскую службу по тарифам. А также - подготовку и согласование нормативно-правовых актов, организационные вопросы по проведению отбора и заключению соглашения о предоставлении субсидии авиаперевозчику.



Выполнение первого рейса запланировано на 15 июля 2021 года.



«В настоящее время вектор развития транспортных услуг направлен на повышение доступности авиаперевозок. На федеральном уровне это подтверждают программы субсидирования магистральных авиалиний и региональной маршрутной сети. В свою очередь, в нашей республике с мая 2017 года запущена программа субсидирования полетов внутри региона в северные районы – в аэропорты Нижнеангарск и Таксимо. Но мы и дальше планируем развивать местную маршрутную сеть», - отметил Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии.



«Предварительно, рейсы в Тункинский район будут совершаться на самолетах типа Л-410 или Ан-28. Мы также предусмотрели доступную стоимость авиабилетов, она будет в районе трех тысяч рублей», - добавил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

