В Забайкалье пришел паводок

Комиссия по ликвидации последствий стихии создана в крае



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов взял под личный контроль ситуацию с паводками на территории региона, сообщает официальный портал региона.



Заслушав доклад вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулëва о последствиях стихии Александр Осипов поручил создать комиссию по ЧС. Ее основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации, подсчет нанесенного ущерба и организация выплат пострадавшим.



В Забайкальском крае из-за дождей 2 июня напряженная ситуация складывается в пяти районах - Чернышевском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Могочинском, Сретенском. В 13 населенных пунктах подтоплен 21 жилой дом, в которых проживает 61 человек, 156 приусадебных участков, разрушено два моста в селе Зудыра Чернышевского района, селе Деревцово Шелопугинского района, частично подтоплено семь участков автодорог общей протяженностью 1,5 километра.



Вечером 2 июня под председательством вице-премьера правительства Забайкальского края Андрея Гурулева прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались вопросы ликвидации последствий паводка. Андрей Гурулев поручил трем региональным министерствам направить в районы своих представителей, которые должны подсчитать ущерб по пострадавшим объектам к 5 июня.



«Представителям региональных минстроительства, минсельхоза, минсоца выехать в каждый район. На месте смотрят ситуацию и подсчитывают ущерб по своим направлениям: мосты, дороги, объекты инфраструктуры, где-то залило земли сельхозназначения, погибли сеянцы и т.д. Собирают сведения по каждому пострадавшему объекту, создают таблицу, согласовывают ее с МЧС, силовиками. В субботу, 9 утра заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где они детально докладывают о суммах ущерба в пострадавших районах»,- сказал вице-премьер.



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