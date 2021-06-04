В Бурятии из-за соревнований по велоспорту ограничат движение машин

Соревнования будут проходить два дня
В Бурятии 5 и 6 июня в связи с проведением соревнований по велоспорту будет ограничено движение автомобилей на автодороге Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи. Как сообщили в республиканском ГИБДД, ограничение коснется участка с 9-го по 17-й километр.
5 июня движение там будет перекрыто с 12:30 до15:30, а 6 июня - с 11:00 до 13:30.
В Госавтоинспекции попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: «Номер один»
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