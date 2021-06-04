В Бурятии опахивают населенные пункты от огня

В республике насчитывается 155 сел, подверженных переходу пожаров из тайги
В Бурятии Иволгинский лесхоз совместно с администрацией района проводит противопожарные мероприятия. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, чтобы защитить от огня населенные пункты, в том числе в пригороде Улан-Удэ, которые подвержены переходу огня с лесного фонда.
Сотрудники Иволгинского лесхоза проложили защитные минерализованные полосы вблизи сел Ошурково, Сотниково, Каленово, СНТ «Лесовод». Также специалисты опахали РК «Здоровье» и детские лагеря в селе Оронгой.
«На сегодня мы опахали несколько сел, но впереди еще большая работа. В некоторых местах планируется создать противопожарные разрывы», - рассказал Евгений Алексеев, замруководителя Иволгинского лесхоза.
В Джидинском районе сотрудники Джидинского лесхоза опахали детский лагерь «Черёмушки», который прилегает к лесному массиву.
Отметим, в Бурятии 155 населенных пунктов, подверженных переходу огня. Как сообщал «Номер один», зампред правительства Бурятии Петр Мордовской на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров еще в средине мая потребовал от муниципалитетов опахать их «в обязательном порядке».
Фото: РАЛХ
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