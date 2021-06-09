В Бурятии военкомат призвал уголовника в армию

Наличие уголовного дела в отношении призывника военных не смутило





Прокуратура Бурятии выявила факт нарушения законодательства при призыве на военную службу в Тункинском районе.

«Установлено, что на момент призыва призывник имел неснятую судимость, также в отношении него было возбуждено уголовное дело. Органами следствия военный комиссариат был своевременно уведомлен об уголовном преследовании указанного лица. Несмотря на это, в декабре 2020 года гражданин был призван на военную службу», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушений военному комиссару по Тункинскому и Окинскому районам внесено представление. По результатам его рассмотрения руководитель подразделения военного комиссариата по подготовке и призыву граждан на военную службу привлечен к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»