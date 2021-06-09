В Бурятии сельчанин задушил родную тётку

Пожилая парализованная женщина храпела и мешала спать пьяному племяннику



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве престарелой парализованной родственницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Киран в доме вместе с матерью и ее пожилой парализованной после болезни сестрой. Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртные напитки. Вечером 14 сентября после двухдневного непрерывного запоя пьяный мужчина улегся спать, но заснуть ему помешал храп тети.



Со злости племянник вскочил с кровати, подбежал к 82-летней женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла, после чего побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Злоумышленник оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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