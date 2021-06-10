В Монголии избран новый президент

Победу на выборах одержал кандидат от Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух
Кандидат от Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух одержал победу на состоявшихся вчера в Монголии выборах президента страны, сообщает МОНЦАМЭ.
По последним подсчетам, за У.Хурэлсуха проголосовали 67,6 процентов (815 267) избирателей, за кандидата от Демократической партии С.Эрдэнэ – 6 процентов (72001), за кандидата от коалиции «Правильный человек – Электорат» Д.Энхбата – 20, 2 процента (242 257) избирателей
По предварительным данным государственной избирательной комиссии, из 2 041 866 зарегистрированных избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 075 938 избирателей, явка составила 52,69 процента.
Фото: montsame.mn
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