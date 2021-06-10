Бурятия получит средства на строительство культурных центров

От привычных ДК их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства



Регионы Дальневосточного федерального округа смогут получить дополнительное финансирование на строительство центров культурного развития в небольших городах и сельской местности. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 589 млн рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает минвостокразвития.



Деньги поступят в Бурятию, Якутию, Магаданскую область, Приморский край и Чукотский автономный округ. Деньги направят на строительство центров культурного развития в поселках городского типа, а также малых городах с числом жителей до 300 тысяч человек.



Центры культурного развития – это новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. На строительство таких центров в малых городах и поселках с 2021 года выделяются субсидии из федерального бюджета.



Работа ведется в рамках госпрограммы «Развитие культуры», которая была утверждена правительством РФ в 2014 году. Среди основных задач – создание благоприятных условий для развития культуры, реализация творческого потенциала нации, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. В 2021 году на реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено более 130 млрд рублей, в 2022 году – более 117 млрд рублей, в 2023 году – более 116 млрд рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minkult

