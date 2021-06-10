Тяжелобольная Адиса из Бурятии получила письмо от королевы Великобритании

Елизавета II пожелала семье Гармаевых успешного лечения

В социальных сетях Семья Гармаевых поделилась удивительной новостью – о малышке Адисе узнала сама королева Великобритании Елизавета II. Это произошло благодаря помощи иностранного волонтера и уроженки Бурятии Тани О’Коннор. Во время сбора средств девушка решилась отправить письмо королевской семье.«Дорогая миссис О'Коннор. Королева велела мне написать вам и поблагодарить за ваше письмо с добрыми словами сочувствия по поводу кончины любимого супруга Ее Величества, герцога Эдинбургского.Королева передаёт, что она глубоко тронута сообщениями, которые она получает со всего мира и выражает свою благодарность вам за ваши тёплые слова поддержки.Ее Величество впечатлило мужество родителей Адисы, которой незадолго после рождения в Бурятии, потребовалось дорогостоящее лечение, в связи с её тяжёлым диагнозом. Также Королева была рада узнать, что сбор для лечения Адисы успешно закрыт. Королева шлёт чете Гармаевых и их малышке свои пожелания успешного лечения.С уважением, Сюзан Хасси, фрейлина Ее Величества», - сказано в письме.Родители Адисы признаются – во время сбора они писали многим знаменитостям.- Мы стучались во все двери, брались за любые идеи, кому только не писали: и Кире Найтли, Елене Хиди, Гоар Аветисян, Конору Макрегору, обращались в администрацию Белого Дома, этот список бесконечен..., даже нас услышала и ответила Королева Великобритании, - поражены родители.«Сбор был очень тяжелым, несмотря на то, что он закрылся за 2,5 месяца, благодаря неравнодушным людям Цыденову А. С. и Свиблову В.В.!», - сказано в сообщении. Кроме того, Гармаевы вновь поблагодарила улан-удэнцев за поддержку и помощь в закрытии сбора.Сообщение воодушевило горожан. Многие высказали слова восхищения находчивости родителей в борьбе за жизнь своего ребенка.- Люди, у кого дети болеют, обращайтесь к Цыденову, не тяните. Даже королева откликнулась! Берите пример с Гармаевых! Все в жизни возможно, - считает улан-удэнка.- Все нереальное стало реальным!Да будет покой и умиротворение в сердцах родителей Адисы, - пишут в комментариях.- Так круто что столько совсем разных людей сплотилось, добро рулит! Поздравляю семью Гармаевых! Ждем хороших новостей! – написали горожане.- Как здорово, супер! Надо стучатся во все двери, какая-нибудь откроется, если на кону стоит жизнь родного человека, - пишут в соцсетях.- Читаю со слезами на глазах, невероятно, свершаются чудеса и мы можем это сделать, нужно верить!!! Адисе в стране чудес, Королева ее знает даже! Это же чудо, - восхищается горожанка.