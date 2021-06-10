Районы Бурятии защитят от паводков и наводнений

Планируется берегоукрепление берегов Кяхтинки и строительство защитных сооружений в Петропавловке



В Бурятии укрепят берега рек, которые периодически выходят из русла после паводков и дождей, и построят защиту, сообщили в минстрое республики.



В Кяхте планируется строительство берегоукреплений на реке Кяхтинка, которая берет начало на территории республики, протекает вдоль границы с Монголией, далее около 4 км - по территории города Кяхта. Затем река перетекает на территорию Монголии в Алтан-Булаге и в районе города Сухэ-Батор впадает в Селенгу.



Предусматривается берегоукрепление реки Кяхтинка и ее притока ручья Зеленый ключ на участках с общей протяжённостью 9255 м. Ожидается, что в результате выполнения этих работ значительно снизится поступление в воду загрязнений от размыва берегов. Сейчас ведется разработка проектной документации, приблизительный срок завершения – сентябрь 2021 года. Проектом занимается организация ООО «Хабаровскремпроект».



«В Джидинском районе Бурятии в селе Петропавловка планируется строительство защитных сооружений от паводков и наводнений. В июле 2019 года в Петропавловке были подтоплены 63 двора и 168 подполий. В настоящее время проектной организацией ООО «Мелиоводпроект» ведется разработка проектной и рабочей документации, которая завершится в июле этого года. Также строительство защитных сооружений планируется на станции Джида», - отметил Николай Рузавин, министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии.



Фото: 03.mchs.gov.ru

