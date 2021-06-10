В Улан-Удэ отремонтируют старейшие 100-летние дворы

Всего этим летом планируют устроить капитальный ремонт в 48 дворах

В Улан-Удэ капитально отремонтируют дворы по улице Хрустальная 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, ул. Воронежская, 2, ул. Керамическая, 5 в мкр. Стеклозавод. Дворы в этом году вошли в программу благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Здесь некоторые дома построили в 1929 году еще до официального открытия первого стекольного завода Бурятии – 1 октября 1935 года.– Первыми жильцами домов в основном были работники завода. Я сам здесь прожил 40 лет. Сначала в этом доме, затем по другой стороне. Здесь живем сплоченно. Все знаем друг друга, сообща решаем наши проблемы. Очень рады, что приведут в порядок наши дворы, – сказал 67-летний старший по дому Анатолий Рикунов.Сейчас ресурсоснабжающие организации в дворах по ул. Хрустальная и Воронежская реконструируют теплосети. Затем подрядчики приступят к благоустройству придомовых территорий.В 2019 году по ул. Хрустальная были капитально отремонтированы дворы по четной стороне. В этом году решено продолжить комплексное благоустройство. С 2012 года городская администрация совместно с жителями, депутатами активно работает по благоустройству территории в микрорайоне.– За эти годы во все дома подведена центральная вода и канализация. Здесь раньше были выгребные ямы. Сейчас дома имеют центральную воду и канализацию. Жители пользуются всеми благами цивилизации. Теперь мы пошли дальше, начали капитально ремонтировать дворовые территории, – отметил Владислав Дармаев, первый заместитель руководителя Администрации Советского района.Кроме того, вскоре пройдет ремонт двора по ул. Воронежская, 2. Здесь поменяют две трубы горячего водоснабжения. В середине месяца подрядчики приступят к ремонту двора: появится большая ровная парковка, обустроят внутридворовые проезды, выровняют люки и т. д. А во дворе по ул. Керамическая, 5 строители приступают к асфальтированию. Они выровняли площадку, установили и залили бордюры, уложили щебеночное основание. При этом они по настоянию жильцов пересадили кусты, которые росли на территории ремонта.– Улан-удэнцев волнует то, что происходит у них во дворах. Необходимо создавать комфортные условия для проживания. Тем более здесь очень давно не было ремонта. Сейчас, летом, когда идет ремонтная компания, это будет одним из основных направлений в нашей работе, – отметил Евгений Эрдыниев, руководитель Администрации Советского района г. Улан-Удэ, который вместе с подрядчиками, местными жителями проверил ход благоустройства дворов в мкр. Стеклозавод.Всего этим летом в столице Бурятии капитально отремонтируют 48 дворов.фото: администрация Улан-Удэ