В Бурятии прокуратура через суд добилась от ТГК-14 ремонта золошлакоотвала

Энергокомпания хотела использовать проблемный золошлакоотвал Тимлюйской ТЭЦ до 2024 года без модернизации



В Бурятии из золошлакоотвала Тимлюйской ТЭЦ в поселке Каменск Кабанского района в течение более двух лет в почву и грунтовые воды попадали тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества. Это происходило из-за несоблюдения требований по исправной эксплуатации сооружения, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Эксплуатирующая сооружение компания ТГК-14, несмотря неоднократные предписания органов Ростехнадзора и разработанный еще в 1993 году проект, предусматривающий установку специального оборудования исключающего загрязнения окружающей среды, эффективные меры не приняла.



Более того, согласно документам по техническому перевооружению, ТГК-14, полагала возможным использовать проблемный золошлакоотвал до 2024 года, без его модернизации.



В судебном процессе прокурор доказал, что эти сроки неразумные, не отвечают экологическим требованиям и могут стать губительными для окружающей среды.



Железнодорожный районный суда Улан-Удэ иск природоохранного прокурора удовлетворил в полном объеме: признано незаконным бездействие ТГК-14 с возложением на неео обязанности по оборудованию золошлакоотвала устройствами, обеспечивающими экологическую безопасность, сообщили в надзорном органе.



Фото: epp.genproc.gov.ru



