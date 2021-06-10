В Забайкалье работница сиротского центра, истязавшая детей, оказалась женой директора

В отношении директора, который не пресек действия супруги, возбуждено уголовное дело



В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного центра социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Следственном управлении СКР о Забайкальскому краю.



По данным следствия, директор детского центра, злоупотребляя должностными обязанностями, устроил свою жену на работу в учреждение на должность младшего воспитателя. Кроме того, директор детского центра, обладая достоверными сведениями о ее жестоком и грубом обращении с малолетними воспитанниками центра, не принял мер к пресечению незаконных действий родственницы.



Эти факты выявлены следователями СК в ходе расследования уголовного дела в отношении работника этого центра,



Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: sledcom.ru

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного центра социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Следственном управлении СКР о Забайкальскому краю.По данным следствия, директор детского центра, злоупотребляя должностными обязанностями, устроил свою жену на работу в учреждение на должность младшего воспитателя. Кроме того, директор детского центра, обладая достоверными сведениями о ее жестоком и грубом обращении с малолетними воспитанниками центра, не принял мер к пресечению незаконных действий родственницы.Эти факты выявлены следователями СК в ходе расследования уголовного дела в отношении работника этого центра, обвиняемой в истязании малолетних воспитанников Расследование уголовного дела продолжается.Фото: sledcom.ru