В Забайкалье работница сиротского центра, истязавшая детей, оказалась женой директора

В отношении директора, который не пресек действия супруги, возбуждено уголовное дело
В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении директора государственного центра социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк». Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в Следственном управлении СКР о Забайкальскому краю.
По данным следствия, директор детского центра, злоупотребляя должностными обязанностями, устроил свою жену на работу в учреждение на должность младшего воспитателя. Кроме того, директор детского центра, обладая достоверными сведениями о ее жестоком и грубом обращении с малолетними воспитанниками центра, не принял мер к пресечению незаконных действий родственницы.
Эти факты выявлены следователями СК в ходе расследования уголовного дела в отношении работника этого центра, обвиняемой в истязании малолетних воспитанников.
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: sledcom.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?