Бизнесмен из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе «Деловые женщины»

Основатель сети фастфуда «Макбургерс» стала лучшей в номинации «Динамичное развитие»



Предпринимательница из Улан-Удэ Ирина Арефьева, основатель сети кафе быстрого питания «Макбургерс», вошла в число победительниц всероссийского конкурса «Деловые женщины». Она победила в номинации «Динамичное развитие», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Победительниц конкурса «Деловые женщины» определило независимое жюри, состоящее из успешных предпринимателей, независимых экспертов, известных представителей деловых и научных кругов, названы победительницы в 11 номинациях и вручены семь специальных призов.



«О том, что у предпринимательниц существует уникальная возможность обменяться своим бесценным опытом ведения бизнеса, я узнала в журнале Forbes. Подала заявку и честно не думала, что пройду даже отборочный этап, не говоря уже о победе, но успешно прошла все этапы, долгие интервью с жюри. Однако самое главное для меня, это не победа, а знакомство и общение с людьми. Этот конкурс не про деньги, он призван выявить таланты и ценности, выявить людей, готовых не просто зарабатывать, а создавать рабочие места, помогать детским домам, как это делает, например, наша компания и в целом развивать свои положительные качества в этом направлении», - рассказала Ирина Арефьева.



По словам руководителя программы «Предприниматель года» Александра Ивлева, в этом году статистика конкурса впечатляет.



«Участие в первом этапе приняли 73 предпринимательницы и руководительницы из 12 регионов России. Все вместе они создают более 12 тысяч рабочих мест, а совокупный доход их компаний превышает 170 миллиардов рублей. Это говорит о том, что женский бизнес в нашей стране растет и развивается, и я уверен, что наша программа и конкурс вносит в этот процесс существенный вклад, привлекая все больше успешных и талантливых женщин», - отметил Александр Ивлев.



«Деловые женщины» – это программа и ежегодный конкурс в рамках международной инициативы компании EY по поддержке предпринимательства. Программа создана для женщин-предпринимателей, которые управляют бизнесом с большим потенциалом развития. Участие в программе помогает им реализовать этот потенциал. В конкурсе «Деловые женщины» могут принять участие состоявшиеся женщины-предприниматели и руководители высшего звена крупных российских и зарубежных компаний. В России программа и конкурс «Деловые женщины» проводятся с 2013 года.



Фото: egov-buryatia.ru