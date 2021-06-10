В Улан-Удэ сбивший двух подростков водитель признал вину

Следующее заседание суда состоится 15 июня
Сегодня в Улан-Удэ прошло очередное заседание суда по делу водителя, который 23 февраля насмерть сбил двух подростков и скрылся.Как сообщает «ГТРК Бурятия», на заседании присутствовали только участники процесса. Судебное следствие закончено, обвиняемый признал вину в полном объёме. Защита попросила время для подготовки к прениям сторон.
Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские. Мужчина оказался пьян. Как выяснилось, автомобиль он угнал у сожителя сестры, решив покататься по городу.
фото: МВД Бурятии
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