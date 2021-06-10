Бурятия и Татарстан задумались о прямом авиасообщении

Обсуждается возможность открытия рейса Улан-Удэ-Казань



Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», аэропорт «Байкал» и министерством по развитию транспорта Бурятии проработают вопрос организации маршрута Казань-Улан-Удэ. «Будем прорабатывать региональное софинансирование маршрута Казань-Улан-Удэ с промежуточной посадкой на 40 минут в Барнауле либо Кемерово с включением его в субсидирование на 2022 год, чтобы минимизировать стоимость билета», - сообщил Станислав Козленко, коммерческий директор АО «ЮВТ АЭРО».



Он входил в делегацию Татарстана, которая 7-10 июня посетила Бурятию в рамках инфотура «Путешествие в страну Баргуджин-Токум». Инфотур был организован туристским информационным центром «Байкал» при поддержке министерства туризма Бурятии, информирует его пресс-служба.



Участники инфотура посетили самые красивые и интересные места Бурятии–достопримечательности Улан-Удэ, Иволгинский дацан, курорт «Горячинск», Забайкальский национальный парк, этнокомплекс «Степной кочевник» в селе Ацагат, познакомились с культурой староверов в селе Тарбагатай. А 9 июня состоялась деловая встреча представителей туристической отрасли Бурятии и Татарстана в Улан-Удэ.



Отметим, авиарейс Улан-Удэ-Казань может оказаться вполне востребованным у жителей Бурятии, давая прямой выход на регионы Поволжья. Кроме того, международный аэропорт Казани является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В доковидные времена маршрутная сеть аэропорта состояла из 81 направления, в том числе 48 международных. Более 40 % пассажиропотока приходилось на московские рейсы. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта составлял почти 3,5 млн человек, что делало его 11-м по загруженности аэропортом России. Кроме того, промежуточная посадка даст авиасообщение с Кузбассом или Алтаем.



Фото: egov-buryatia.ru

