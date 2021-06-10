Жительницы Бурятии смогут сдавать пьяных мужей в полицию

Стражи порядка получают новые полномочия в работе с алкоголиками и наркоманами



С 18 июня 2021 года вступает в силу Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212, который закрепляет за сотрудниками полиции новые полномочия по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения.



Так, сотрудники полиции получат право доставлять нетрезвых лиц, находящихся в общественных местах (площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, поездах и др.) в медицинские учреждения, специальные организации или подразделения полиции.



Кроме того, за правоохранительными органами закреплено право доставления лиц в состоянии опьянения, находящихся в жилище. В данном случае для доставления лица необходимо письменное заявление совместно проживающих с ним лиц. Основанием для подачи такого заявления будет служить угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба имуществу.



Помимо обеспечения безопасности доставляемого лица и находящегося при нем имущества, при доставлении нетрезвого гражданина в медицинские организации для осмотра, правоохранителями будет обеспечиваться и безопасность медицинских работников.







Фото Номер один С 18 июня 2021 года вступает в силу Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212, который закрепляет за сотрудниками полиции новые полномочия по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения.Так, сотрудники полиции получат право доставлять нетрезвых лиц, находящихся в общественных местах (площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, поездах и др.) в медицинские учреждения, специальные организации или подразделения полиции.Кроме того, за правоохранительными органами закреплено право доставления лиц в состоянии опьянения, находящихся в жилище. В данном случае для доставления лица необходимо письменное заявление совместно проживающих с ним лиц. Основанием для подачи такого заявления будет служить угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба имуществу.Помимо обеспечения безопасности доставляемого лица и находящегося при нем имущества, при доставлении нетрезвого гражданина в медицинские организации для осмотра, правоохранителями будет обеспечиваться и безопасность медицинских работников. Напомним , Депутаты Народного Хурала в мае этого года приняли закон, касающийся создания в республике вытрезвителя. Учреждение решено организовать пока лишь в столице республики при Республиканском наркологическом диспансере.Фото Номер один