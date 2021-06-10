10.06.2021
Жительницы Бурятии смогут сдавать пьяных мужей в полицию

Жительницы Бурятии смогут сдавать пьяных мужей в полицию

Стражи порядка получают новые полномочия в работе с алкоголиками и наркоманами

С 18 июня 2021 года вступает в силу Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212, который закрепляет за сотрудниками полиции новые полномочия по доставлению лиц, находящихся в состоянии опьянения.

Так, сотрудники полиции получат право доставлять нетрезвых лиц, находящихся в общественных местах (площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, платформах, поездах и др.) в медицинские учреждения, специальные организации или подразделения полиции. 

Кроме того, за правоохранительными органами закреплено право доставления лиц в состоянии опьянения, находящихся в жилище. В данном случае для доставления лица необходимо письменное заявление совместно проживающих с ним лиц. Основанием для подачи такого заявления будет служить угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан или ущерба имуществу. 

Помимо обеспечения безопасности доставляемого лица и находящегося при нем имущества, при доставлении нетрезвого гражданина в медицинские организации для осмотра, правоохранителями будет обеспечиваться и безопасность медицинских работников. 

Напомним, Депутаты Народного Хурала в мае этого года приняли закон, касающийся создания в республике вытрезвителя. Учреждение решено организовать пока лишь в столице республики при Республиканском наркологическом диспансере. 

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