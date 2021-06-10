Бурятия входит в пятерку лидеров по «Дальневосточной ипотеке»

В республике за полтора года заключено 2118 договоров на общую сумму 5 млрд рублей



Программа «Дальневосточная ипотека» стартовала 1,5 года назад – в декабре 2019 года. Сейчас она преодолела планку в 20 000 выданных кредитов. То есть, в среднем каждый месяц на Дальнем Востоке более 1100 молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар» получают льготные кредиты на улучшение своих жилищных условий, сообщила Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



«Дальневосточная ипотека» появилась сравнительно недавно, но уже поставила первый рекорд по объемам выдачи, - прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь. - За 18 месяцев реализации программы объем выданных средств превысил 74 млрд рублей. Более 20 тысяч семей в ДФО смогли улучшить свои жилищные условия благодаря этому инструменту. Примечательно, что размер ставки был изначально установлен на уровне 2%, но в результате межбанковской конкуренции у жителей появилась возможность взять ипотечный кредит под 1% и даже 0,9%. Кроме того, программа «дальневосточной ипотеки» позволила активизировать жилищное строительство в ДФО и внесла свой вклад в запуск новых проектов. Благодаря этому Дальний Восток стал единственным федеральным округом, где по итогам 2020 года наблюдался рост объемов строительства на 9%, в том время как в среднем по РФ объемы строительства упали на 13%».



По состоянию на сегодняшний день 14 банков-участников программы «Дальневосточная ипотека» заключили 20 204 договора на предоставление льготных кредитов. Общая сумма выданных с момента старта программы средств составила 74,4 млрд рублей.



Наиболее активно программа реализуется в Приморском крае, где выдано 5749 кредитов на общую сумму 23 млрд рублей, в Якутии заключено 4170 льготных договоров на сумму 16,6 млрд рублей. В Хабаровском крае выдано 2776 кредитов на сумму 10,5 млрд рублей.



В пятерку лидеров по количеству заключенных договоров также входят Бурятия (2118 договоров на общую сумму 5 млрд рублей) и Амурская область (1884 договора на сумму 6,5 млрд рублей). На шестом и седьмом местах находятся Забайкальский край – заключено 1307 договоров на общую сумму свыше 3,9 млрд рублей, и Сахалинская область (1238 договоров на сумму 5,9 млрд рублей).



На строительство индивидуального жилья банками выдано 1215 кредитов на общую сумму 4,8 млрд рублей. Построить свой дом, привлекая деньги под 2% годовых, могут молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар». Средняя сумма кредита на ИЖС по всем регионам ДФО составляет 3,9 млн рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что хорошие результаты «Дальневосточной ипотеки» обеспечены совокупностью ряда факторов. По мнению главного эксперта «Русипотеки» Сергея Гордейко, основными из них являются:



• Привлекательная для населения ставка по кредиту при тенденции повышения ставок по другим ипотечным программам – новом тренде, который может продлиться полгода.

• Широкий диапазон объектов кредитования, среди которых не только новостройки, но и вторичное жилье в некоторых дальневосточных регионах, а также возможность получения кредита под индивидуальное жилищное строительство.

• Активная работа коммерческих банков и местных властей: некоторые участники рынка стимулируют своих партнеров за активное привлечение заемщиков по программе «Дальневосточной ипотеки».



Сергей Гордейко отмечает, что дополнительные благоприятные условия для развития программы «Дальневосточная ипотека» появятся в ходе реализации проекта по комплексной застройке первичного жилья «Дальневосточный квартал», который сегодня прорабатывается в Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.



Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, и без ограничений по возрасту - участникам программы «Дальневосточный гектар» и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны.



В конце 2020 года вступил в силу закон, позволяющий досрочно оформить в собственность «дальневосточный гектар» при условии оформления «Дальневосточной ипотеки»: участники программы «Дальневосточный гектар» могут предоставить полученные земельные участки в качестве залога для обеспечения ипотеки под 2%. Кроме того, до конца текущего 2021 года для жителей Магаданской области и Чукотского автономного округа имеется возможность купить жилье по «дальневосточной ипотеке» на вторичном рынке на всей территории своих регионов, включая города. Раньше это можно было сделать только в сельской местности.



Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – не менее 15%. Максимальный размер кредита – до 6 млн рублей, выдается на срок не более 20 лет. В настоящее время к реализации программы подключились 14 банков, причем 6 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.



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