Глава Бурятии поздравил жителей республики с Днем России

Уважаемые жители Бурятии!





Сердечно поздравляю вас с праздником, символизирующим величие нашей многонациональной Родины – с Днем России!

Оросой Холбоото Уласай эгээн шухала haйндэрнүүдэй нэгэн – Россиин удэрѳѳр үнэн зүрхэнhѳѳ амаршалнаб!Манай Эхэ орон - олон тоото арадуудай түбхинэһэн үзэсхэлэн тоонто. Эндэ түрэхэ зол эдлэһэн бидэ гүрэнэйнгѳѳ агууехэ түүхые дамжуулан ябанабди. Эхэ орондоо үнэн сэхэ хандалгатай манай арад зондо энэ онсо удхатай удэр.Россия – это каждый из нас, и все мы с вами вместе. Это уникальное разнообразие культур, традиций множества народов, которые опираются на общее великое историческое прошлое нашей страны. Наше деятельное настоящее – ради лучшего будущего последующих поколений россиян.Наша страна пережила немало тяжелых испытаний, наши родители, деды, прадеды преодолели эти трудности. Мы встречаем День России второй раз с начала мировой пандемии новой коронавирусной инфекции, и сегодня - на очередной волне этой совместной беды. Прошедший год показал, что лучших из нас эта проблема вдохновляет на личные подвиги: врачи, не щадя себя, рискуя здоровьем, а порой и жизнями, ставили на ноги больных, волонтеры помогали самым незащищенным, предприниматели поддерживали медиков, наших жителей. Значимым оказался вклад каждого, кто даже просто носит маску и соблюдает правила личной безопасности.Сейчас мы уже лучше подготовлены к борьбе с болезнью, чем год назад: усовершенствованы методы лечения, в стране зарегистрировано несколько противовирусных вакцин. В республике успело привиться уже более 100 тысяч человек. Вместе мы одержим победу над этой болезнью, чтобы она не угрожала здоровью и жизням наших людей. Ведь главное богатство Бурятии – ее жители, ради которых мы развиваем наш регион: строим школы, детские сады, открываем спортивные объекты, новые медучреждения и создаем многие другие условия для комфортной и благополучной жизни.Дорогие земляки! Благодарю вас за терпение, понимание, оптимизм и стремление к лучшему. Желаю всем крепкого здоровья, силы духа, мира и добра!Глава Республики Бурятия – председатель правительства Республики Бурятия А.С. Цыденов