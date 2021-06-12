Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Днем России

Дорогие улан-удэнцы!





От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днем России!

Празднование Дня России имеет глубокий смысл, мы вспоминаем историю Отечества, славные традиции, наших соотечественников, которые внесли вклад в развитие нашей великой страны. День России символизирует свободное гражданское общество, основанное на мире и добре, согласии и взаимопонимании, справедливости и законе, он объединяет всех граждан Российского государства.Мы ценим наше прошлое, нашу великую историю, неразрывную многовековую связь между поколениями.Желаю всем мира, согласия, счастья и оптимизма! Успехов вам в добрых делах во имя нашей России!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев