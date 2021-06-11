В Бурятии еще раз ужесточены антиковидные ограничения

Они касаются режима ТРЦ, приостановлена работа театров и кинотеатров



Дополнительные ограничительные меры для недопущения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 введены сегодня в Бурятии региональным оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20:00. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан.



Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.



С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.



Очный прием заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля.



Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания.



В республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. В места массового пребывания людей: торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт и т.д. - исключен доступ без защитных масок.



Руководителям организаций и предприятий, торговых сетей напомнили требования по обеспечению профилактических мер – об обязательном контроле соблюдения масочного режима при входе, термометрии сотрудников, проведении дезинфекции по нормативным требованиям.



«Сейчас у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет», - отметили в пресс-службе серьезность ситуации.



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