В Бурятии еще раз ужесточены антиковидные ограничения

Они касаются режима ТРЦ, приостановлена работа театров и кинотеатров
Дополнительные ограничительные меры для недопущения дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 введены сегодня в Бурятии региональным оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20:00. С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан.
Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.
С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.
Очный прием заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля.
Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания.
В республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. В места массового пребывания людей: торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт и т.д. - исключен доступ без защитных масок.
Руководителям организаций и предприятий, торговых сетей напомнили требования по обеспечению профилактических мер – об обязательном контроле соблюдения масочного режима при входе, термометрии сотрудников, проведении дезинфекции по нормативным требованиям.
«Сейчас у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжелая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет», - отметили в пресс-службе серьезность ситуации.
Фото: pixabay.com
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