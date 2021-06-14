Главный санитарный врач назвал причины новой вспышки коронавируса в Бурятии

Это холодный май и беспечное отношение людей к себе и к окружающим





Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с обращением к жителям республики. Как отметил руководитель Роспотребнадзора, сегодня регион оказался в очень сложной ситуации: число заболевших коронавирусом стремительно растет. По словам Ханхареева, это результат «не только холодного мая, но и беспечного отношения людей к себе и к окружающим».

«К сожалению, очень многие до сих пор не понимают опасности вируса: ходят без масок, посещают нелегальные вечеринки с большим количеством людей. Сегодня ситуация сложнее, чем была осенью. Поэтому нам всем нужно объединить свои усилия в борьбе с вирусом. Я прекрасно понимаю каждого человека, каждого предпринимателя, все устали от ограничений, от масок и самого ковида. Но сегодня мы должны обезопасить своих родных, близких, друзей, коллег», - отметил главный санитарный врач.Сергей Ханхареев еще раз подчеркнул, что спасти от коронавируса может только вакцинация.«Если каждый здоровый человек поставит прививку, мы сможем защитить наших детей, беременных женщин и других людей, которым сегодня вакцинацию проводить нельзя. Да, привитые могут болеть, но они переносят болезнь в легкой степени, без осложнений. Я убедительно прошу, носите маски, обрабатывайте руки, ограничивайте контакты. COVID-19 - это не миф и не выдумка. Это реальная угроза здоровью, а порой и жизни каждого человека», - заявил он.Фото: «Номер один»