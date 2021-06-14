В Бурятии приостановлен прием детей в детские лагеря

В трех из них зафиксированы вспышки коронавируса





В Бурятии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом в трех стационарных детских лагерях. Прием детей в детские лагеря республики приостановлен до установления стабильного температурного режима.

- В связи с нестабильной погодой дети все чаще простужаются, особенно в прибрежной зоне. На фоне ОРВИ впоследствии присоединяется коронавирус. Так, сразу в двух детских оздоровительных лагерях зарегистрированы случаи инфицирования, - сообщил Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.На заседании Республиканского оперативного штаба 14 июня эпидемиологическая служба сообщила об очагах инфекции в детских лагерях «Родник» и «Байкальские волны». Также ранее сообщалось о проведении противоэпидемических мероприятий в лагере «Рассвет».В санаторном лагере «Родник» в Селенгинском районе в связи с выявлением 15 случаев COVID-19 среди детей проводятся противоэпидемические мероприятия. Все инфицированные получают необходимое лечение, контактные изолированы и находятся под наблюдением.Новый очаг инфекции также зарегистрирован в детском оздоровительном лагере «Байкальские волны» Кабанского района. Там на сегодняшний день подтверждено 9 случаев инфицирования среди детей одного отряда.Ранее на заседании оперштаба для исключения заносов и распространения COVID-19 в лагерях была принята дополнительная мера – допуск детей с отрицательным ПЦР-тестированием. Однако вышеперечисленные лагеря начали работу до принятия этого решения. В том числе и лагерь «Рассвет», где было организовано тестирование детей в день заезда.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, учитывая неблагополучную эпидситуацию по коронавирусу, принято решение о переносе сроков заезда детей в другие лагеря с учетом результатов тестирования.Фото: «Номер один»