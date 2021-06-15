15.06.2021
В двух районах Бурятии приостанавливают работу общепит и детсады

В двух районах Бурятии приостанавливают работу общепит и детсады

В Закаменском и Иволгинском районах регистрируется наибольший рост заболеваемости COVID-19

В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Закаменском и Иволгинском районах Бурятии до 30 июня включительно приостановили работу организации общественного питания и детские дошкольные учреждения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Предприятия общепита могут обслуживать клиентов только на вынос, а также доставляя заказы.

Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принял дополнительные меры для локализации очагов инфицирования в районах со сложной эпидобстановкой.

Фото: egov-buryatia.ru
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