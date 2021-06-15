В двух районах Бурятии приостанавливают работу общепит и детсады

В Закаменском и Иволгинском районах регистрируется наибольший рост заболеваемости COVID-19



В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Закаменском и Иволгинском районах Бурятии до 30 июня включительно приостановили работу организации общественного питания и детские дошкольные учреждения, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Предприятия общепита могут обслуживать клиентов только на вынос, а также доставляя заказы.



Республиканский оперативный штаб по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принял дополнительные меры для локализации очагов инфицирования в районах со сложной эпидобстановкой.



Фото: egov-buryatia.ru

