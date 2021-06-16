В Улан-Удэ награды за борьбу с COVID-19 вручили военным медикам

Церемония награждения прошла в новом медицинском центре инфекционного типа минобороны РФ



В Бурятии новом медицинском центре инфекционного типа минобороны РФ состоялось вручение государственных наград и наград МО РФ военным медицинским специалистам Восточного военного округа за активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ВВО



Вручали награды командующий армии генерал-майор Валерий Солодчук и начальник военного госпиталя подполковник Заурбек Алборов.



Стоит отметить, что начальник инфекционного отделения майор Доржо Баторов стал победителем премии лучших врачей России «Признание». Награждение состоится в конце июня текущего года в Москве.



Военные медики прошли дополнительную переподготовку в медицинской академии Санкт-Петербурга для работы, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. Личный состав нового многофункционального медцентра МО РФ уже более года в круглосуточном режиме оказывает медицинскую помощь пациентам.



С момента открытия медицинского центра в нем выздоровели около тысячи инфекционных больных. Лечение в медцентре проходили пациенты из числа гражданского населения, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие и члены их семей.



Напомним, что медицинский центр сооружен по типовому проекту, имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и рассчитан на прием 60 пациентов.



Фото: пресс-служба Восточного военного округа



