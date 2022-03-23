Спорт 23.03.2022 в 09:00
В Бурятии пройдет Чемпионат России по тайскому боксу
Республику представят 12 спортсменов
Текст: Иван Иванов
21 марта состоялась пресс-конференция, которая была посвящена чемпионату России по тайскому боксу. Мероприятие пройдет в столице Бурятии с 22 по 28 марта 2022 года.
Интересно, что сейчас тайский бокс входит в топ-20 самых популярных видов спорта, а турниры по нему проходят достаточно часто. На сайте «Рейтинг Букмекеров» можно изучить прогнозы на боксерские поединки от спортивных экспертов, а также узнать о фрибетах, которые разные БК дарят за регистрацию на своих сайтах. Узнать об этом подробнее можно тут.
В Улан-Удэ приедут более 200 лучших спортсменов из 24 регионов страны. Чтобы попасть на это масштабное событие, им нужно было победить на всероссийских соревнованиях.
На чемпионате будут разыгрываться медали в 13 весовых категориях среди мужчин и в 11 весовых категориях среди женщин.
От Бурятии выступят 12 боксеров: 9 мужчин и 3 женщины.
За медали будут бороться Амгалан Дылыков, Александр Иванов, Бато Бадархаев, Илья Власов, Зоригто Шубин, Максим Гаськов, Саян Арамхиев, Олег Гусакян, Иван Дьячков. Трое из них являются мастерами спорта, а еще четверо имеют первый разряд.
Среди женщин выступят Наталья Коростелева, Екатерина Карнакова и София Матхеева.
Финальные поединки вместе с церемонией вознаграждения пройдут 26 и 27 марта.
Президент Федерации Тайского бокса Жаргал Очиров отметил на конференции, что боксеры из Бурятии уже готовы к соревнованиям. Сильнее всего Очиров надеется на Бадархаева, Арамхиева и Гаськова.
Фото: pixabay.com
Интересно, что сейчас тайский бокс входит в топ-20 самых популярных видов спорта, а турниры по нему проходят достаточно часто. На сайте «Рейтинг Букмекеров» можно изучить прогнозы на боксерские поединки от спортивных экспертов, а также узнать о фрибетах, которые разные БК дарят за регистрацию на своих сайтах. Узнать об этом подробнее можно тут.
В Улан-Удэ приедут более 200 лучших спортсменов из 24 регионов страны. Чтобы попасть на это масштабное событие, им нужно было победить на всероссийских соревнованиях.
На чемпионате будут разыгрываться медали в 13 весовых категориях среди мужчин и в 11 весовых категориях среди женщин.
От Бурятии выступят 12 боксеров: 9 мужчин и 3 женщины.
За медали будут бороться Амгалан Дылыков, Александр Иванов, Бато Бадархаев, Илья Власов, Зоригто Шубин, Максим Гаськов, Саян Арамхиев, Олег Гусакян, Иван Дьячков. Трое из них являются мастерами спорта, а еще четверо имеют первый разряд.
Среди женщин выступят Наталья Коростелева, Екатерина Карнакова и София Матхеева.
Финальные поединки вместе с церемонией вознаграждения пройдут 26 и 27 марта.
Президент Федерации Тайского бокса Жаргал Очиров отметил на конференции, что боксеры из Бурятии уже готовы к соревнованиям. Сильнее всего Очиров надеется на Бадархаева, Арамхиева и Гаськова.
Фото: pixabay.com
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