В Бурятии состоится горный фестиваль «Мунку-Сардык»

«Байкальский экстрим» проведет горный фестиваль «Мунку-Сардык» (возрастное ограничение 6+), посвященный 79-летию Великой Победе. В течение трех дней, с 28 апреля по 1 мая, любители горного туризма со всей России соберутся на горе Мунку-Сардык, где смогут принять участие в соревнованиях по скоростному восхождению.

Программа фестиваля включает в себя массовые восхождения на вершину горы Мунку-Сардык, круглый стол по обсуждению развития комфортного и безопасного туризма в районе горы, соревнования по скоростному восхождению «Вертикальный километр». Завершится мероприятие торжественной церемонией награждения победителей и призеров соревнований и участников восхождения.

- Всероссийский горный фестиваль «Мунку-Сардык» проводится с целью увековечивания памяти Великой Победы, воспитания у молодежи любви к своему Отечеству, волевых качеств, пропаганды здорового образа жизни и туризма. Главная идея фестиваля состоит в том, чтобы нахождение всех любителей гор в эти дни на Мунку-Сардык обрело особый смысл и было посвящено очень важному событию – празднику Великой Победы. В связи с этим, каждый человек, находящийся в этом районе с 29 апреля по 1 мая может посвятить своё восхождение на вершину или любой радиальный выход этой славной дате, - рассказала вице-президент Федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим» Оксана Климова.

Нынешний фестиваль «Мунку-Сардык» станет 14 по счету, который проводит Федерация экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский Экстрим».

Для участия в нем необходимо пройти регистрацию (https://orgeo.ru/event/registration/26891 ) и подтвердить свое участие до или после восхождения. Заявки принимают до 26 апреля. Кроме того, организаторы напоминают о необходимости заранее оформить разрешение на посещение приграничной зоны, куда входит хребет Мунку-Сардык.





Возрастное ограничение 6+





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