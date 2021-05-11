В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе

Зрители могут посетить мероприятие без справки на ковид





В первый день соревнований в ФСК пройдут квалификационные и отборочные схватки в утренней программе с 11.00 до 17.00 и полуфиналы в вечерней части с 19.00 до 21.00. Прямая трансляция будет вестись на Ютуб-канале федерации спортивной борьбы России.

На ковер выйдут 16 спортсменок из Бурятии, которые выступят в 6 из 10 весовых категорий, сообщает оргкомитет чемпионата.Билеты можно приобрести на сайте ulanude2021.ru, справка на ковид не требуется. Стоимость билетов: 100 рублей – на 11 мая и утро 12 мая, 300 рублей - за финалы и церемонию открытия 12 мая.50 кгБамбагаева Юлия (КМС)Хаптагаева Ринчима (КМС)Цыбенова Ханда (МС)Санжиева Дарима (МС)53 кгСтальвира Оршуш (ЗМС)Бабинцева Александра (КМС)Адучиева (Менкенова) Нина (МСМК)Ухеева Аяна (КМС)57 кгАбзалова Наиля (КМС)Ологонова Ирина (ЗМС)59 кгЦыремпилова Жаргалма (МСМК)Цыденова МунсэлФирсова Ульяна (КМС)Жамсаранова Эржэна (КМС)62 кгТукуренова Ульяна (МС)Щербакова Анна (МС)65 кгКузнецова Мария (МСМК)Тамразян Кристина (МС, Иркутская область - Бурятия)Фото: wrestrus.ru