Бурятия уходит в онлайн

Мобильный интернет в регионе расширяет границы





Сотовая связь в Бурятии становится все ближе к пользователям в связи со значительным увеличением инвестиций в цифровизацию региона. Это позволяет жителям республики даже в отдаленных районах иметь доступ к мобильному интернету и возможности общаться со своими близкими.

К концу года в Бурятии должно быть подключено к интернету 1066 социально значимых объектов (школы, техникумы, ФАПы, участковые пункты полиции, администрации сельских поселений, пожарные части, учреждения культуры), из них 620 уже введены в эксплуатацию и работают, еще более 300 прошли тестирование. Такие планы озвучило недавно правительство региона.- Сегодня на многих объектах ведутся пуско-наладочные работы и до конца года они будут подключены, - сообщил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.По его словам, Минтранс также оказывает поддержку мобильным операторам для того, чтобы связь была в каждом населенном пункте и у жителей всегда была возможность выйти в интернет. Неслучайно Tele2 и правительство Бурятии в июле подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. В 2021 году сумма инвестиций оператора составит 625 млн рублей.Проектом предполагается расширение покрытия голосовой связи и скоростного мобильного интернета на территории Хоринского, Тарбагатайского, Северо-Байкальского, Прибайкальского, Муйского, Кижингинского, Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Еравнинского, Баунтовского муниципальных районов, Улан-Удэ и Северобайкальска.Любопытно, что именно в малых поселениях часто находятся самые активные пользователи интернета – возможности цифрового мира восполняют им удаленность от городов.Увеличение потребления 4G-трафика населением спровоцировала пандемия. Одна из причин –массовый переходна удаленный режим работы. Жителям Бурятии такой формат понравился, поэтому операторы мобильной связи продолжают модернизировать инфраструктуру, чтобы справиться с возросшей нагрузкой на сеть.Миграцию пользователей мобильного интернета, а вместе с ними и data-трафикаиз центра Улан-Удэ в спальные районы и пригороды провайдеры начали фиксировать еще в прошлом году – с первых дней самоизоляции.Другие переехали еще дальше – в сотни дачных поселков, разбросанных по всему побережью Байкала.Параллельно увеличился спрос на различные онлайн-ресурсы: люди стали больше получать знания удаленно, на дистанционное обучение перешли и школьники. Жители республики стали заказывать онлайн продукты и еду, активнее пользоваться сервисом «Госуслуги», телемедициной и онлайн-развлечениями. Готовы ли оказались провайдеры к столь резкому росту трафика в своей сети? Оказалось, что да.Например, у Tele2уже были планы по расширению и развитию 4G-сети на территории республики. Это позволило, несмотря на многократный рост нагрузки на сеть, обеспечить качественный сервис для клиентов. Как это стало возможным рассказал директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.- Прошлый год стал вызовом для нас, поскольку в короткие сроки необходимо было обеспечить доступность интернет-сервисов, - говорит он.- Поэтому мы старались работать на опережение, непрерывно строя свою сеть для того, чтобы удовлетворять всё более и более возрастающие потребности клиентов. В этот период значительно выросли и требования к качеству интернета – если раньше клиенты считали, что он должен быть лишь в крупных населённых пунктах, а по дороге связь нужна, чтобы дозвониться в экстренные службы, то сейчас все хотят, чтобы в лесу, на горе и в многоэтажках интернет работал одинаково хорошо.Для справки: в 2021 году компания Tele2 отметила трёхлетие запуска сети 4G в Бурятии. За это время объём трафика, который скачивают клиенты, вырос в шесть раз, а число активных интернет-пользователей – в 3,5 раза. Скоростной интернет становится все более востребованным в Бурятии: число 4G-устройств в клиентской базе увеличилось более чем в три раза.По словам собеседника, «подобный рост был бы невозможен, если не модернизировать сеть постоянно, – за три года мы увеличили количество базовых станций стандарта 4G в пять раз».В результате реализации масштабного проекта по расширению территории покрытия и увеличению емкости сети скоростной мобильный интернет Tele2 стал доступен большему числу жителей Бурятии. Сегодня услугами связи можно комфортно пользоваться даже на курортах и в популярных рекреационных зонах.По словам технического директора бурятского филиала Tele2 Алексея Баирова, мобильный интернет доступен«абсолютно во всех районных центрах, а с начала года новые базовые станции появились еще в 47 населенных пунктах республики».Этой весной оператор презентовал масштабную стройку в регионе, которая уже реализована на 60%. Например, связь появилась в селе Душелан, в котором проживает 170 человек, или Романовке, расположенной на северо-востоке Бурятии, в 430 километрах от Улан-Удэ.Скорость 4G-интернета Tele2 улучшена уже более чем в 50 населенных пунктах республики. Только за август модернизация оборудования прошла в 20 поселках, среди которых Янчукан, Новый Уоян, Маловский, Кедровая, Таксимо, Багдарин и другие.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото предоставлено Tele2