В Бурятии открытый с помпой завод признан банкротом

Древесноугольная компания не смогла рассчитаться с долгами по налогам





15 октября Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск налоговой службы, признав ООО «Байкальская древесноугольная компания» банкротом. Причиной этого стали долги по налогам в сумме 1,2 млн рублей, которые предприятие не смогло выплатить.

Байкальский древесноугольный комбинат в поселке Селенгинск с помпой открыли летом 2016 года. Идея у инвестора была неплохая – переработка отходов и малоиспользуемой древесины мягколиственных пород деревьев в древесный уголь. Сообщалось, что общий объем инвестиций в проект составит 167 млн рублей, что позволит создать около 70 новых рабочих мест. Объем производства должен был составить не менее 7,5 тыс. тонн в год.





Инвесторы обещали, что создаваемое предприятие станет вторым по объемам производства древесного угля в России. И некоторые успехи действительно случились: к осени 2017 года на предприятии уже был полный комплекс деревообрабатывающего оборудования, создано 21 рабочее место. В 2015 году ООО «БДК» подписало соглашение с ОАО «ОК РУСАЛ», по которому весь произведенный древесный уголь должен поставляться в «РУСАЛ» для нужд ЗАО «Кремний». В 2016 году предприятие подписало контракт на поставку угля с ЗАО «Кремний», которое стало основным потребителем продукции комбината. Для переработки попутной деловой древесины фирма приобрела производственную площадку у ООО «Оймур-Мебель» в селе Оймур.





На официальном сайте предприятия сообщалось, что компания производит пакетированный уголь, топливные, прессованные брикеты с пищевым связующим и древесный уголь.Однако затем что-то пошло не так. Согласно отчетности, в 2017 году выручка предприятия составила 16,6 млн рублей, в 2018-м – 14,5 млн рублей, а в 2019 году она составила всего 11 тысяч, то есть фактически компания перестала работать. 9 февраля 2021 года в Арбитражный суд Бурятии поступил иск от ФНС, итогом которого и стало признание предприятия банкротом.Фото: пресс-служба правительства Бурятии