В Бурятии подвели итоги сельскохозяйственного года

В этом году в республике собрали рекордные 120 тысяч тонн зерна

Сельскохозяйственный сезон закрыт, урожай собран, поля вспаханы и ждут весны, а это значит самое время подвести итоги борьбы за урожай. Что и сделали в правительстве Бурятии. 24 ноября в торжественной обстановке прошел День работника агропромышленного комплекса. Минсельхоз республики рассказал о достижениях 2021 года, а также наградил отличившихся работников сельского хозяйства.

Есть, чем гордиться

С приветственным словом выступили глава республики Алексей Цыденов, зампред правительства Бурятии – министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

- Нам есть, чем гордиться в этом году. У нас рекордная за всю историю Республики Бурятия урожайность по зерновым – более 19 центнеров с гектара. Только в 1988 году было 18 центнеров с гектара, то есть вы превысили лучшие советские показатели. Валовый сбор зерновых в 2021 году составил 119 тыс. тонн, что на 30% больше, чем в прошлом году. Такие показатели вселяют уверенность в то, что у нас есть хорошие перспективы, и все, что мы делаем вместе, дает результат, - сказал глава республики.

Результаты действительно хорошие: общий объём производства агропромышленного комплекса республики составил 28,6 млрд рублей, что на 3,6% выше показателя 2020 года. Прирост объемов производства продукции к прошлогодним показателям в сельском хозяйстве составил 400 млн рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 600 млн рублей.

Производство картофеля составило 131,9 тысяч тонн – 112,4% от прошлогоднего объёма. Вырос также объем производства скота и птицы на убой. Вместе с тем отмечается небольшое снижение производства овощей и молока.

Продукция из Бурятии активно экспортируется в другие регионы. Так, по состоянию на 1 ноября 2021 г. доля экспорта продукции АПК, произведенной в Республике Бурятия, выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая доля экспорта приходится на яйцо куриное (16,1%), свинину (14,7%), крупный рогатый скот (7,5%). В то же время в республику завозится племенной молодняк. В 2021 году завезли 151 голову племенных нетелей молочной коровы черно-пестрой породы. Завезли 232 головы племенных бычков и телок мясных пород - герефордской, калмыцкой, казахской-белоголовой. Также завезено 20 племенных бычков яков.

Подъемные для аграриев

Достижений в сельском хозяйстве много – все не перечислить. Труд работников сельского хозяйства заслуживает уважения и восхищения – несмотря на суровые погодные условия людям, благодаря упорному труду, удается добиваться хороших урожаев. Это отметил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.

- В АПК Бурятии у нас создаётся более 7% региональной валовой продукции, и я думаю, что эта цифра не предел, мы её будем увеличивать. Сельское хозяйство Бурятии функционирует в суровых климатических условиях, мы все работаем в зоне рискового земледелия. И, тем не менее, добиваемся хороших результатов, - подчеркнул министр.

Правительство республики труд сельских работников ценит и отметило наиболее выдающиеся достижения почётными грамотами, медалями и почетными знаменами. Награды получили лучшие скотники-пастухи, зоотехники и ветеринары, комбайнеры, руководители крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов, бригадиры, водители, механизаторы, овощеводы, птицеводы, агрономы и другие работники.

Один из фермеров, удостоившийся почетной грамоты «За вклад в развитие сельского хозяйства» предприниматель из села Верхний Жирим Тарбагатайского района Валерий Чебан. Он выращивает зерновые.





- Моё предприятие - одно из самых крупных в республике, кто выращивает чёрный хлеб. В этом году насобирали 1700 тонн зерна. Я постоянно стремлюсь к улучшению урожайности. Как землю обработаешь, такой и будет урожай, на погоду не надеемся. Уже подготовили землю на будущий год, осталось только посеять, - делится мнением фермер.

Перспективы у сельского хозяйства хорошие. Министр сельского хозяйства отметил важность подготовки кадров для аграрной отрасли республики.

- Мы тесно сотрудничаем с Бурятской сельхозакадемией, это позволило нам подготовить специалистов по целевому обучению. Обучение будет на бюджетной основе, мы также закладываем в бюджет «подъёмные» в размере полмиллиона рублей на каждого специалиста. И также планируем такую же субсидию для выплаты специальных стипендий, - рассказал Галсан Дареев.

В планах у министерства - увеличение посевной площади сельхозкультур и урожайности, техническое перевооружение отрасли, развитие молочной отрасли, строительство новых молочно-товарных ферм, реализация крупных инвестиционных проектов.

- Приоритетным направлением является развитие молочного скотоводства. Запланировано строительство нескольких крупных молочно-товарных ферм на 200 голов, также будем развивать овцеводство, так как это традиционная отрасль для Бурятии. Будем рекомендовать к выращиванию высокорентабельные и экспортно ориентированные культуры, такие как рапс, техническая конопля и традиционные - овес продовольственный и гречиха, которая пользуется спросом на экспорт, - подытожил министр.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии