Рудник Ирокинда обновил парк подземной техники

Оборудование обошлось компании в 157 миллионов рублей

О руднике Ирокинда

О Nordgold

Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, завершил программу обновления горной техники 2021 года, вложив в приобретение трех единиц подземного оборудования 157 миллионов рублей. Новые машины призваны обеспечить более безопасную и эффективную добычу золотосодержащей руды подземным способом.Современная самоходная двухстреловая буровая установка Sandvik DD321 уже запущена в работу на жиле «Тулуинская-Медвежья». Две другие машины - самоходная торкрет-установка Spraymec SF 040 и автономный тросовый анкероустановщик Sandvik DS421 – будут работать в паре на жиле Серебряковская. Подобную технику раньше на руднике не использовали. В связи с этим, представители компаний производителей проводят для сотрудников Ирокинды обучающие тренинги о ее техническом обслуживании.Помимо подземной горной техники рудник Ирокинда в этом году обновил вспомогательную технику для автотранспортного участка. В частности, были приобретены пожарная машина, стоимостью 7,6 миллиона рублей, и два новых вахтовых автобуса за 5,3 миллиона рублей каждый.«Мы рады работать с новым надежным оборудованием. Буровая установка имеет две стрелы и рассчитана на бурение как под анкерную крепь, так и на проходку горизонтальных и наклонных горных выработок. Конструкция кабины с регулируемым по высоте козырьком позволяет оператору устанавливать хороший обзор, рабочее пространство совершенно безопасное. Также в данной машине хорошая гидравлическая система. Данная техника способна отлично выполнять свою основную задачу - максимально безопасную проходку горных выработок с хорошей производительностью», - сказал начальник участка подземных горных работ Сергей Каменданов.«Sandvik DS421 - это буровая установка, но предназначена она не для проходческих работ, а для укрепления горных массивов. Торкрет-установка Spraymec SF 040 послойно наносит торкрет-смесь, своего рода бетон, под очень высоким давлением, в результате чего частицы раствора плотно прилегают к поверхности, заполняя трещины и мельчайшие поры. Эти машины были приобретены для обеспечения безопасной работы, чтобы горные выработки содержались в отличном состоянии», - прокомментировал главный механик Николай Гордеев.