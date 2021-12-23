Рудник Ирокинда обновил парк подземной техники

Оборудование обошлось компании в 157 миллионов рублей
Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, завершил программу обновления горной техники 2021 года, вложив в приобретение трех единиц подземного оборудования 157 миллионов рублей. Новые машины призваны обеспечить более безопасную и эффективную добычу золотосодержащей руды подземным способом.
Современная самоходная двухстреловая буровая установка Sandvik DD321 уже запущена в работу на жиле «Тулуинская-Медвежья». Две другие машины - самоходная торкрет-установка Spraymec SF 040 и автономный тросовый анкероустановщик Sandvik DS421 – будут работать в паре на жиле Серебряковская. Подобную технику раньше на руднике не использовали. В связи с этим, представители компаний производителей проводят для сотрудников Ирокинды обучающие тренинги о ее техническом обслуживании.
Помимо подземной горной техники рудник Ирокинда в этом году обновил вспомогательную технику для автотранспортного участка. В частности, были приобретены пожарная машина, стоимостью 7,6 миллиона рублей, и два новых вахтовых автобуса за 5,3 миллиона рублей каждый.
«Мы рады работать с новым надежным оборудованием. Буровая установка имеет две стрелы и рассчитана на бурение как под анкерную крепь, так и на проходку горизонтальных и наклонных горных выработок. Конструкция кабины с регулируемым по высоте козырьком позволяет оператору устанавливать хороший обзор, рабочее пространство совершенно безопасное. Также в данной машине хорошая гидравлическая система. Данная техника способна отлично выполнять свою основную задачу - максимально безопасную проходку горных выработок с хорошей производительностью», - сказал начальник участка подземных горных работ Сергей Каменданов.
«Sandvik DS421 - это буровая установка, но предназначена она не для проходческих работ, а для укрепления горных массивов. Торкрет-установка Spraymec SF 040 послойно наносит торкрет-смесь, своего рода бетон, под очень высоким давлением, в результате чего частицы раствора плотно прилегают к поверхности, заполняя трещины и мельчайшие поры. Эти машины были приобретены для обеспечения безопасной работы, чтобы горные выработки содержались в отличном состоянии», - прокомментировал главный механик Николай Гордеев.
О руднике Ирокинда
Рудник Ирокинда, расположенный в Муйском районе республики Бурятии, ведет добычу золотосодержащей руду подземным способом. Он находится примерно в 75 километрах от пгт Таксимо, с которым рудник связывает дорога круглогодичного сообщения и где находятся станция Байкало-Амурской магистрали и аэропорт. Рудник обеспечивает более 700 рабочих мест.
О Nordgold
Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 7 800 сотрудниками, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.
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