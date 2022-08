COFFEE LIKE хочет войти в Бурятии в царство зеленого чая

Крупнейшая в России сеть кофеен формата coffee-to-go* COFFEE LIKE ведет переговоры с владельцами кофе-баров Улан-Удэ о поглощении, сообщила пресс-служба компании.В рамках стратегии развития компании, предполагающей увеличение кофе баров COFFEE LIKE в России до 1 000 за 2022-2023 год ижевская сеть ведет переговоры с рядом сетей кофеен Улан-Удэ об интеграции. В частности, предлагается две модели взаимодействия - переход под франшизу COFFEE LIKE с полным ребрендингом точек или переподключение кофеен к бизнес-процессам с сохранением существующего названия.Переговоры ведутся с предпринимателями, которые хотят открыть от трех кофе-баров. В данный момент общее количество торговых точек COFFEE LIKE превышает 900 точек. В их число входят открытые по франшизе, а также собственные кофейни. Количество торговых точек позволяет компании считаться крупнейшей сетью России формата coffee-to-go.65% франчайзи COFFEE LIKE владеют более чем одним кофе-баром. Для их поддержки компания провела ребрендинг малопредставленных, но актуальных форматов, таких как фудтрак и автокофейня. Фудтрак позволяет менять локации кофейни в городе, выбирая места с наилучшим пешеходным трафиком, а автокофейня, предполагающая заказ прямо из автомобиля, - сделать покупку более комфортной. Кроме того, сеть стала выпускать собственные брендированные вендинговые аппараты. Партнеры смогут «на местах» определять более подходящий формат для развития своей внутренней сети, ориентируясь на спрос потребителей.«До 2018 года, когда сеть принадлежала ее основателю Аязу Шабутдинову, основной заработок был за счет паушальных** взносов. С тех пор мы кардинально поменяли бизнес-модель, начав зарабатывать на ежегодных роялти и продажах через собственный торговый дом. Нам интересны не только новички, но и предприниматели, готовые открывать сразу несколько торговых точек», - Антон Макаров, управляющий партнер COFFEE LIKE.Скажем так. Если компания хочет продвинуть в Бурятии именно кофе, то путь ее в «чайном» Забайкалье будет тернист и сложен. Кофе, в то числе и навынос, в республике, конечно, пьют. Особенно молодежь. Но зеленый (бурятский) чай вряд будет иметь конкуренцию среди горячих напитков в ближайшее время.______________________________________________________________________E - самая крупная сеть кофеен формата coffee-to-go России. По итогам 2021 года компания занимает 3 место по числу точек на рынке общепита в России. Сеть является самой быстрорастущей в Европе. В данный момент компания представлена более 900 точками в 5 странах.- кофе на вынос наливают в разовый стаканчик с крышкой. В английском глагол «to go» означает идти, ходить или пойти. Если привлекающая внимание вывеска с надписью «coffee to go» висит на кафе, то это означает, что кофе вам дадут с собой. Для того чтобы вы смогли использовать напиток вне стен кафе, вам его подадут в специальной таре с крышкой и соломкой.кофе с собой,— единовременный платёж, при котором не производится распределение платежей между отдельными наименованиями товаров и услуг[5]. Размер паушальных платежей твёрдый, не зависит от других условий договора и экономических результатов[6]. Понятие часто применяется в экономике авторского права и во франчайзинге в противоположность роялти.***.(англ. royalty, от средневекового французского roialte, от лат. regalis «царский, королевский, государственный»[1]) — вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз, природных ресурсов[2] и других видов собственности.Фото: unsplash.com