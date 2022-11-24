Экономика и бизнес 24.11.2022 в 14:04

Tele2 запустила конкурс именной стипендии для студентов БГУ

Победители получат стипендии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Tele2 запустила конкурс именной стипендии для студентов БГУ
Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о старте стипендиального конкурса проектов для студентов Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Как сообщили в пресс-службе компании, Tele2 во второй раз проводит мотивационную программу для студентов БГУ. Стать участниками конкурса могут учащиеся очной формы обучения всех направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры, при этом их успеваемость не имеет значения.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта до 28 декабря. После студенты могут выбрать одну из трех предложенных тем и подготовить решение кейса. По результатам выступлений будет определено три победителя, которые получат стипендии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей.

Напомним, первая именная стипендия была запущена для студентов Бурятского государственного университета в 2019-2020 учебном году. Тогда 233 студента заявились для участия в конкурсе. И, как и в этот раз, три лучших проекта стали финалистами.

«В этом году мотивационная программа реализуется в девяти регионах страны, в том числе и в Бурятии. Мы предлагаем ребятам творчески подойти к разработке проектов и примерить на себя роль разработчиков услуг. Темы интересные, и мы уверены, что они будут близки конкурсантам. Поэтому ждем креативные и неординарные идеи, которые можно в будущем реализовать как готовый продукт в университете или мобильной связи», - сказал директор бурятского филиалаTele2 Алексей Баиров.

«Поддержка и развитие студенческой проектной деятельности – это нужное и важное дело. Благодарим компанию Теle2 за помощь в развитии молодежных инициатив и желание внести свой весомый вклад в эту работу», - поблагодарил компанию ректор БГУ Алдар Дамдинов.

Фото: предоставлено Теle2
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