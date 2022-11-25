Экономика и бизнес 25.11.2022 в 11:55

«Ростелеком» в Бурятии наградил молодых предпринимателей

Победителям конкурса вручили сертификаты на мобильную связь и интернет
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» в Бурятии наградил молодых предпринимателей
«Ростелеком» наградил специальными призами финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2022». Компания вручила трем призерам сертификаты на мобильную связь и интернет. Церемония награждения состоялась в улан-удэнском центре «Мой бизнес».

Организаторами конкурса выступили Центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

«Первый конкурс прошел 12 лет назад, за эти годы мероприятие стало важным событием для сообщества молодых предпринимателей. В этом году мы получили 31 заявку на участие в республиканском этапе. Среди основных критериев отбора — возраст участника от 18 до 35 лет, успешные финансовые показатели, конкурентоспособность и создание рабочих мест. Конкурс позволяет получить поддержку своего бизнеса, пообщаться с успешными предпринимателями, найти новых партнеров, прокачать свои навыки. Участие в конкурсе — это отличный старт для развития начинающих предпринимателей», — отметил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

По словам организаторов, у конкурсантов есть возможность заявить о себе не только в республике, но и на федеральном уровне. Победители номинаций представляют Бурятию на российском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2022».

Огркомитет поблагодарил спонсоров и партнеров конкурса за помощь и содействие в проведении мероприятия.

«Наша компания второй год принимает участие в конкурсе в качестве партнера. В этом году мы подарили три сертификата на бесплатное годовое обслуживание на услуги мобильной связи и интернета. Во всех тарифных планах включены неограниченные звонки на сотовые и стационарные номера “Ростелекома” по всей России. Надеемся, что мобильная связь поможет молодым предпринимателям всегда оставаться на связи и добиваться новых успехов в бизнесе», — отметил заместитель директора по государственному и корпоративному сегментам Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.

Узнать подробную информацию о тарифах на услуги мобильной связи можно на сайте компании, по телефону 8 800 200 30 00 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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