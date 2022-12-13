В Бурятии судебные приставы припугнули «Акулу» Додсона

В Бурятии судебные приставы восстановили права предпринимателя. Мужчина продал компаньону свою долю уставного капитала в обществе с ограниченной ответственностью. По договору купли-продажи покупатель должен был выплатить 900 тысяч рублей, но свои обязательства нарушил. Бизнесмен получил лишь половину денег, остальное пришлось возвращать через суд.Суд исковые требования удовлетворил и вынес решение о взыскании денежных средств с ответчика в связи с нарушением условий договора. Исполнительный лист поступил в управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, сообщили в его пресс-службе.«Поскольку в сроки для добровольной оплаты задолженности ответчик решение суда не исполнил, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из России и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках. Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены на расчетный счет предпринимателя», - рассказал заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.Видимо, его бывший компаньон, действовавший в стиле «Акулы» Додсона (Помните? «Боливар не вынесет двоих» . Фраза из рассказа О. Генри «Дороги, которые мы выбираем», который в нашей стране экранизировал Леонид Гайдай в кинофильме «Деловые люди»), забыл, что у нас не Запад, да и, бизнес уже не совсем «дикий».Фото: unsplash.com