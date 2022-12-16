В районе Бурятии фермеры обменяли скот на тушенку для солдат

Фермеры Кижингинского района решили поддержать солдат, находящихся в зоне военных действий. Они обменяли мясо на тушенку «Бурятмяспром». Сдано 1463 кг говядины и целых 37,3 кг конины на общую сумму 390 720 руб. Взаимен фермеры получили 2220 банок тушенной говядины за мясо.

Как отмечают в паблике «Кижинга-инфо 24/7», тушенка отправится к солдатам на передовую и пополнит продовольственный запас. В событии приняли участие несколько организаций: Чесанкий сомон, Верхнекодунский сомон, Новокижингинск, Кижингинский сомон, Нижнекодунский сомон и Верхнекижингинский сомон.

«Благодарим фермеров, что вы продолжаете помогать участникам специальной военной операции, собирая и отправляя гуманитарную помощь в виде мяса. Желаем вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья.Такие мероприятия будут дальше проводиться»,

- высказал председатель комитета по экономике и финансам АМО "Кижингинский район" Солбон Доржиев.

Как сообщал «Номер один», недавно в соцсетях Бурятии распространилась информация об обнаружении партии консервов «Говядина тушеная» производства ООО «Бурятмяспром» недалеко от линии разграничения с украинскими войсками. Недоумение комментаторов вызвала цена реализуемых консервов. Если в Бурятии банка тушенки реализуется в среднем за 190 рублей, то за тысячи километров от места производства она продается за 100 рублей. Возникло предположение: речь может идти о гуманитарной помощи, которую пустили «налево»?



Фото : Номер один