Экономика и бизнес 16.12.2022 в 10:45

В районе Бурятии фермеры обменяли скот на тушенку для солдат

По словам администрации, продукт направят в зону проведения СВО
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии фермеры обменяли скот на тушенку для солдат

Фермеры Кижингинского района решили поддержать солдат, находящихся в зоне военных действий. Они обменяли мясо на тушенку «Бурятмяспром». Сдано 1463 кг говядины и целых 37,3 кг конины на общую сумму 390 720 руб. Взаимен фермеры получили 2220 банок тушенной говядины за мясо.

Как отмечают в паблике «Кижинга-инфо 24/7», тушенка отправится к солдатам на передовую и пополнит продовольственный запас. В событии приняли участие несколько организаций: Чесанкий сомон, Верхнекодунский сомон, Новокижингинск, Кижингинский сомон, Нижнекодунский сомон и Верхнекижингинский сомон.

«Благодарим фермеров, что вы продолжаете помогать участникам специальной военной операции, собирая и отправляя гуманитарную помощь в виде мяса. Желаем вам и вашим семьям благополучия, крепкого здоровья.Такие мероприятия будут дальше проводиться»,

- высказал председатель комитета по экономике и финансам АМО "Кижингинский район" Солбон Доржиев.
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Как сообщал «Номер один», недавно в соцсетях Бурятии распространилась информация об обнаружении партии консервов «Говядина тушеная» производства ООО «Бурятмяспром» недалеко от линии разграничения с украинскими войсками. Недоумение комментаторов вызвала цена реализуемых консервов. Если в Бурятии банка тушенки реализуется в среднем за 190 рублей, то за тысячи километров от места производства она продается за 100 рублей. Возникло предположение: речь может идти о гуманитарной помощи, которую пустили «налево»?

 
Фото : Номер один

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тушенка СВО

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