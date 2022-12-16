Происхождение дешевой бурятской тушенки в Крыму осталось тайной

В соцсетях Бурятии распространилась информация об обнаружении партии консервов «Говядина тушеная» производства ООО «Бурятмяспром» недалеко от линии разграничения с украинскими войсками. Недоумение комментаторов вызвала цена реализуемых консервов. Если в Бурятии банка тушенки реализуется в среднем за 190 рублей, то за тысячи километров от места производства она продается за 100 рублей. Возникло предположение: речь может идти о гуманитарной помощи, которую пустили «налево». В ситуации разбирался «Номер один».Тревогу подняла некая Лариса Васильева, уроженка Бурятии, ранее переехавшая в Крым - в Армянск, самый северный город полуострова, расположенный на перешейке. В начале декабря она написала о том, что в магазинах Армянска появилась продукция БМП, которая, по ее словам, поступает в рамках гуманитарной помощи.Действительно, продукция, закупленная по оптовым ценам, не может стоить так дешево. Если только она не досталась реализаторам бесплатно. Не случайно в соцсетях прозвучало: информацию о данном факте передали в правоохранительные органы.Напомним, что львиная доля всей гуманитарной помощи, собираемой мобилизованным, контрактникам и добровольцам из Бурятии в зону СВО, поступает по линии АНО «Содействие», структуры, созданной летом этого года для целей их материального обеспечения. Через эту организацию прошло сотни миллионов рублей, поступающих из различных источников, в том числе от коммерческих организаций Бурятии. Между тем общественники в Бурятии сомневаются, что распродажа «гуманитарки» имеет отношение к фонду.- Мы проверили эту организацию, могу сказать, что продовольствие через данную структуру в зону СВО не поступало, только медикаменты, обмундирование и технические средства, - сообщила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.По словам общественника, никто в зоне СВО из военнослужащих республики «от голода не страдает и отправлять туда какое-либо продовольствие не имеет никакого практического смысла, поскольку минобороны РФ обеспечивает их питанием».Таким образом, по мнению общественника, к скандальной тушенке в Армянске республика вряд ли имеет какое-либо отношение, за исключением места производства.Напомним, что тушенка «Бурятмяспром» сертифицирована минобороны РФ для питания военнослужащих и массово закупается по линии оборонного ведомства. И в Армянске, являющемся крупным логистическим центром, дешевая тушенка со складов могла попасть из самых различных структур.В МВД по Бурятии о возникшем скандале с «военной тушенкой» сказали, что это не их вопрос. В прокуратуре Бурятии сообщили, что территориально это не их регион и реагировать они не вправе. Представитель СУ СКР по РБ сообщил, что их ведомство этим вопросом также не занимается.Фото: «Номер один»