Экономика и бизнес 16.12.2022 в 13:45
Tele2 ускорила мобильный интернет еще в двух районах Бурятии
Оператор модернизировал сеть в Джидинском и Закаменском районах
Текст: Константин Воронов
Tele2, российский оператор мобильной связи, увеличил скорость мобильного интернета и улучшил качество связи в Джидинском и Закаменском районах Бурятии.
Как сообщили в пресс-службе компании, оптимизация действующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила улучшить качество связи и повысить скорость мобильного интернета в Петропавловке. Дополнительно услуги голосовой связи и скоростного мобильного интернета оператора стали доступны жителям сел Нарын, Хулдат и Верхний Бургалтай Джидинского района.
В Закаменске технические работы по модернизации оборудования позволили значительно увеличить среднюю скорость передачи данных. Также услуги Tele2 стали доступны жителям улуса Далахай Закаменского района.
«Опираясь на данные внутренних исследований и отзывы клиентов, мы постоянно модернизируем нашу сеть, чтобы абоненты Tele2 всегда могли быть на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке региона. Один из методов улучшения - точечная оптимизация действующих объектов связи, что позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях растущей нагрузки на сеть», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.
Фото: предоставлено Tele2
Как сообщили в пресс-службе компании, оптимизация действующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила улучшить качество связи и повысить скорость мобильного интернета в Петропавловке. Дополнительно услуги голосовой связи и скоростного мобильного интернета оператора стали доступны жителям сел Нарын, Хулдат и Верхний Бургалтай Джидинского района.
В Закаменске технические работы по модернизации оборудования позволили значительно увеличить среднюю скорость передачи данных. Также услуги Tele2 стали доступны жителям улуса Далахай Закаменского района.
«Опираясь на данные внутренних исследований и отзывы клиентов, мы постоянно модернизируем нашу сеть, чтобы абоненты Tele2 всегда могли быть на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке региона. Один из методов улучшения - точечная оптимизация действующих объектов связи, что позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях растущей нагрузки на сеть», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.
Фото: предоставлено Tele2
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