Tele2 ускорила мобильный интернет еще в двух районах Бурятии

Tele2, российский оператор мобильной связи, увеличил скорость мобильного интернета и улучшил качество связи в Джидинском и Закаменском районах Бурятии.Как сообщили в пресс-службе компании, оптимизация действующей телекоммуникационной инфраструктуры позволила улучшить качество связи и повысить скорость мобильного интернета в Петропавловке. Дополнительно услуги голосовой связи и скоростного мобильного интернета оператора стали доступны жителям сел Нарын, Хулдат и Верхний Бургалтай Джидинского района.В Закаменске технические работы по модернизации оборудования позволили значительно увеличить среднюю скорость передачи данных. Также услуги Tele2 стали доступны жителям улуса Далахай Закаменского района.«Опираясь на данные внутренних исследований и отзывы клиентов, мы постоянно модернизируем нашу сеть, чтобы абоненты Tele2 всегда могли быть на связи и комфортно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке региона. Один из методов улучшения - точечная оптимизация действующих объектов связи, что позволяет обеспечить высокую скорость передачи данных даже в условиях растущей нагрузки на сеть», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.Фото: предоставлено Tele2