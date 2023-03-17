Экономика и бизнес 17.03.2023 в 17:05

Ремесленников Бурятии приглашают поучаствовать в пасхальной ярмарке

В рамках господдержки мастерам предоставят оборудованную выставочную площадь
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Текст: Иван Иванов
Ремесленников Бурятии приглашают поучаствовать в пасхальной ярмарке
Центр «Мой бизнес» объявляет прием заявок на участие в ярмарке ремесленников. Мера государственной поддержки реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
- Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма предоставляет мастерам НХП оборудованную выставочную площадь. В ярмарке на условиях софинансирования 500 рублей могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, занятые в сфере народно-художественных промыслов, - рассказала Юлия Имеева, руководитель центра НХП «Мой бизнес»

Ярмарка ремесленников в рамках празднования Пасхи пройдет 16 апреля на территории этнографического музея народов Забайкалья.

Подать заявки можно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65. Приём заявок до 5 апреля.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Центр «Мой бизнес»

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