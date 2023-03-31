Экономика и бизнес 31.03.2023 в 13:31

«Ростелеком» в Бурятии обеспечил интернетом и цифровыми сервисами четыре села

В апреле–мае новые линии связи построят еще в семи населенных пунктах
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Текст: Константин Воронов
«Ростелеком» в Бурятии обеспечил интернетом и цифровыми сервисами четыре села
«Ростелеком» в марте построил оптические линии связи в селах Тохорюкта, Сухая, Заречье и Татарский ключ, в которых проживают более 2 500 человек. Теперь у 650 семей появилась возможность подключить интернет, видеонаблюдение и «Интерактивное телевидение» Wink.

Как сообщили в пресс-службе компании, оператор предоставляет все услуги по технологии GPON (оптика в дом). Новые линии значительно расширяют возможности пользователей для обучения, общения и проведения досуга.

Ранее благодаря национальным федеральным проектам «Устранение цифрового неравенства» и «Цифровая экономика» «Ростелеком» проложил до этих сел магистральные оптические линии, которые позволяют с высокой скоростью передавать большие объемы информации на сотни тысяч километров. После создания инфраструктуры межрайонных сетей связи сотрудники компании заменили станционное оборудование и построили оптику внутри сел.

В настоящее время такие работы ведутся в Кырене, Ульдурге, Оронгое и Тохое, в апреле–мае новые линии связи будут построены еще в семи населенных пунктах. До 1 июня оптика придет в 8 000 сельских домохозяйств и по одному кабелю можно будет подключить сразу несколько услуг — интернет и цифровые сервисы «Ростелекома».

«Строительство идет в рамках инвестиционной программы развития компании. Мы планируем охватить оптикой в первую очередь частный сектор в сельской местности. В этом году специалисты “Ростелекома” построили более 13 километров линий связи. Спрос на интернет высокий — жители начали подавать предварительные заявки на подключение. Первые абоненты появились в селе Тохорюкта», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

Узнать информацию об услугах и тарифах, оформить заявку на подключение можно на сайте компании «Ростелеком» или в контакт-центре по номеру 8-800-100-08-00.

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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