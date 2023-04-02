Девальвация рубля повысила цены

Напомним, что еще в июне за доллар давали всего 53 с небольшим рубля. И практически 45%-ное удорожание менее чем за полгода может привести к резкому росту стоимости импорта в Бурятию. «Номер один» опросил экспертов относительно инфляционных тенденций.О том, как влияет стоимость импорта на продовольствие, видно по цене консервированной продукции. Как сообщает РИА Новости, рыбные консервы из скумбрии и сайры в России в феврале подорожали на 20–22%, из кильки — на 10%. Как выяснилось, основная причина роста себестоимости рыбных консервов — подорожание жести. В себестоимости недорогой продукции, например, скумбрии или шпрот, доля консервной банки и крышки доходит до 35–37%.Дорожает и свежая плодоовощная продукция. Так, стоимость помидоров, по данным Росстата, выросла с начала года на 53,6%, а огурцов - на 29,6%.Рост курса свободно конвертируемых валют в марте также отразился на стоимости подержанных праворульных автомобилей.- В марте брали автомобиль из Японии. За неделю машина подорожала на 150 тыс. рублей только за счет таможенной пошлины, - посетовал улан-удэнец Владимир.В результате жители Бурятии резко сокращают свои расходы на покупку подержанных автомобилей. Торговцы с улан-удэнского рынка на Приречной говорят, что недавний скачок цен «практически обнулил завоз автомобилей без пробега из Японии».Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что резкого скачка цен на импорт не будет, поскольку рубль монетарные власти удержат.- Полагаю, что максимальная величина ослабления рубля - не выше 80 за доллар, он пойдет выше только в случае каких-то беспрецедентно тяжелых и непредсказуемых явлений в политике и экономике, - говорит он.Пока беспокойство экономиста вызывает растущий дефицит федерального бюджета, что заставляет Минфин РФ ускоренно расходовать резервы.Как сообщает «РБК», дефицит бюджета России в первой декаде марта составил 3,3 трлн рублей, что уже превысило заложенный на весь 2023 год показатель дефицита.Теоретически снизить зависимость местного рынка от импортных товаров может развитие собственного производства.- В 2022 году в Бурятии была оказана поддержка 20 крупным инвестиционным проектам по импортозамещению: от медицинской техники до деталей нового авиалайнера МС-21, - сообщили в Министерстве промышленности и торговли Бурятии.Тем не менее на потребительский рынок большее влияние оказывает не местная, а, прежде всего, импортная продукция. В том числе продовольствие. Если ранее иностранное продовольствие было дешевле российского, то сейчас все может поменяться. В условиях сокращения импорта из-за усложнения логистики и проблем с «параллельным» ввозом цены импортируемых товаров будут тяготеть к росту.- Можно надеяться на то, что из-за геополитического разворота на Восток китайские компании значительно увеличат поставку самого широкого ассортимента товаров, что может стабилизировать цены, поскольку китайская продукция всегда была дешевле европейской, - предполагает председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова.Добавим, что с начала года в связи с открытием Китая после пандемии ввоз плодоовощной продукции из соседней страны значительно увеличился.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году. Однако есть основание сомневаться в реалистичности столь оптимистичных прогнозов.В целом 2022-й был весьма сложным годом для потребителей, а 2023 год в связи с ослаблением рубля также обещает нам высокую инфляцию.Фото: «Номер один»