Экономика и бизнес 02.04.2023 в 07:00

Девальвация рубля повысила цены

На прошлой неделе курс американского доллара взлетел выше 77,5 рубля
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Текст: Дмитрий Родионов
Девальвация рубля повысила цены
Напомним, что еще в июне за доллар давали всего 53 с небольшим рубля. И практически 45%-ное удорожание менее чем за полгода может привести  к резкому росту стоимости импорта в Бурятию. «Номер один» опросил экспертов относительно инфляционных тенденций.
 
О том, как влияет стоимость импорта на продовольствие, видно по цене консервированной продукции. Как сообщает РИА Новости, рыбные консервы из скумбрии и сайры в России в феврале  подорожали на 20–22%, из кильки — на 10%. Как выяснилось,  основная причина роста себестоимости рыбных консервов — подорожание жести. В себестоимости недорогой продукции, например, скумбрии или шпрот, доля консервной банки и крышки доходит до 35–37%.

Дорожает и свежая плодоовощная продукция. Так, стоимость помидоров, по данным Росстата, выросла с начала года на 53,6%, а огурцов - на 29,6%.
 
Рост курса свободно конвертируемых валют в марте также отразился на стоимости подержанных праворульных автомобилей.  

- В марте брали автомобиль из Японии. За неделю машина подорожала на 150 тыс. рублей только за счет таможенной пошлины,  - посетовал улан-удэнец Владимир.

В результате жители Бурятии резко сокращают свои расходы на покупку подержанных автомобилей. Торговцы с улан-удэнского рынка на Приречной говорят, что недавний скачок цен «практически обнулил завоз автомобилей без пробега из Японии».
 
Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что резкого скачка цен на импорт не будет, поскольку рубль монетарные власти удержат.

- Полагаю, что максимальная величина ослабления рубля  - не выше 80  за доллар, он пойдет выше только в случае каких-то беспрецедентно тяжелых и непредсказуемых явлений в политике и экономике, - говорит он.

Пока беспокойство экономиста вызывает растущий дефицит федерального бюджета, что заставляет Минфин РФ ускоренно расходовать резервы.

Как сообщает «РБК», дефицит бюджета России в первой декаде марта составил 3,3 трлн рублей, что уже превысило заложенный на весь 2023 год показатель дефицита.

Теоретически снизить зависимость местного рынка от импортных товаров может развитие собственного производства.

- В 2022 году в Бурятии была оказана поддержка  20 крупным инвестиционным проектам по импортозамещению: от медицинской техники до деталей нового авиалайнера МС-21, - сообщили в Министерстве промышленности и торговли Бурятии.

Тем не менее на потребительский рынок большее влияние оказывает не местная, а, прежде всего, импортная продукция. В том числе продовольствие. Если ранее иностранное продовольствие было дешевле российского, то сейчас все может поменяться. В условиях сокращения импорта из-за усложнения логистики и проблем с «параллельным» ввозом  цены импортируемых товаров будут тяготеть к росту.

- Можно надеяться на то, что из-за геополитического разворота на Восток  китайские компании значительно увеличат поставку самого широкого ассортимента товаров,  что может стабилизировать цены, поскольку китайская продукция всегда была дешевле европейской, - предполагает председатель Общественной палаты РБ Татьяна Думнова.

Добавим, что с начала года в связи с открытием Китая после пандемии ввоз плодоовощной продукции из соседней страны значительно увеличился.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году. Однако есть основание сомневаться в реалистичности столь оптимистичных прогнозов.

В целом 2022-й был весьма сложным годом для потребителей, а 2023 год в связи с ослаблением рубля также обещает нам высокую инфляцию.

Фото: «Номер один»
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рост цен инфляция

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