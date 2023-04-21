В Бурятию заходит «Магнит»

Одна из крупнейших розничных сетей России «Магнит» окончательно заходит в Бурятию. Об этом «Номер один» сообщил представитель энергетической компании, согласовавшей приход в регион нового энергосбыта - «МагнитЭнерго», который будет обеспечивать электроэнергией формирующуюся сегодня сеть магазинов нового ретейлера. По мнению экспертов, заход в Бурятию крупной федеральной компании, обладающей хорошими логистическими возможностями, является «великолепной новостью для населения республики». И позволит затормозить рост цен на продовольствие. А также значительно увеличит ассортимент продовольственных товаров.Напомним, впервые о заходе в Бурятию компании «Магнит» объявил ее директор Ян Дюннинг. Дело было в 2020 году во время финала конкурса «Вкусы России». С тех пор в Бурятии неоднократно назывались и переносились сроки экспансии в регион. Однако с января 2023 года договоренности перешли в практическую плоскость.- Сеть «Магнит» заходит в Бурятию со своей энергосбытовой «дочкой» - «МагнитЭнерго», - сообщил на условиях анонимности представитель одной федеральной энергетической компании. - Эта энергосбытовая компания создана более десяти лет назад и по всем регионам работает по одной схеме - обеспечивает сеть электроэнергией, заключая договоры с региональными гарантирующими поставщиками.Как отметил энергетик, в обороте крупной розничной компании затраты на электроэнергию составляют несколько процентов от оборота, и это довольно крупная сумма. И заход «МагнитЭнерго» продиктован даже не тем, что в Бурятии довольно высокая стоимость электроэнергии и появляется возможность экономии на затратах.- Свой энергосбыт позволяет не выставлять драконовские штрафы за задержки по оплате стоимости потребленной электроэнергии и более эффективно управлять затратами предприятия. Это продуманный подход к делу, - сообщил источник.Напомним, что экспансия на продовольственный рынок Бурятии сибирских и московских «Светофора», «Маяка», «Красного и Белого» ранее шла по пути постепенного внедрения через аренду помещений. Однако эта стратегия наряду с преимуществами немедленного захода на рынок и концентрации денежных средств на товаре, а не на покупке магазинов имела свои недостатки.Так, в Улан-Удэ и районах Бурятии «старые сети» за годы развития розничного рынка практически «выбрали» все более-менее оживленные места продаж и новым компаниям доставались остатки покупательского трафика.«Магнит» же пошел по другому пути, заключив соглашение о приобретении одного из крупных ретейлеров Бурятии, и сразу же «садится» на существующие потоки покупательского трафика.Две крупные розничные сети из Бурятии еще несколько лет назад начали вести переговоры о продаже бизнеса. Однако эти предложения, поступившие собственникам ряда крупных федеральных сетей, не вызвали у них особого интереса, учитывая довольно высокую предложенную цену. Лишь по одной из бурятских сетей принято решение брать.- Известно, что «Магнит» не станет покупать весь бизнес целиком, что было бы гораздо выгодным для продавца, а берет лишь те магазины, которые приносят максимальную прибыль, находясь в самых «лакомых» местах. Оставшиеся магазины останутся в сети, фактически речь идет о продаже по частям, - сообщает источник. - Я не знаю, какие методы убеждения привнесены в процесс переговоров, но напомню, что в числе акционеров «Магнита» числятся связанные с банком ВТБ структуры, весьма влиятельные в России. С которыми, по понятным причинам, сложно на равных разговаривать местному бизнесу.В итоге к лету 2023 года планируется ребрендинг части бурятской розничной сети.В Бурятии новость о заходе «Магнита» воспринята экспертами с воодушевлением.- Весьма позитивная новость, поскольку эта розничная сеть наверняка имеет меньшие издержки на единицу проданного товара и более эффективную логистику, что позволит держать приемлемые цены на реализуемое продовольствие, не говоря уже о более интересном ассортименте, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Приход нового ретейлера в Бурятию, я убежден, понудит другие сети скорректировать свою ценовую политику.Добавим, что рост стоимости потребительской корзины в Бурятии давно тревожит население республики. Цены на многие товары в Бурятии примерно в 1,5 и более раза выше, чем аналогичная продукция в западных регионах страны. Причем подорожание не останавливается. Так, по данным Росстата, в Бурятии в марте 2023 года повысились цены на кондитерские изделия (на 6%), сметану (на 6,9%), яйца куриные (на 6,6%), творожок детский (на 6%), творог (на 5,6%), баранину (кроме бескостного мяса) (на 5%), кофе натуральный растворимый, кофе в организациях быстрого обслуживания (на 3,9%), чай зеленый (на 3,8%), консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 2,9%), рыбу соленую, маринованную, копченую, пиво (на 2,8%), сельдь соленую (на 2,6%) и др.Будем надеяться, что рост цен на продовольствие в Бурятии в связи с усилением конкуренции будет не столь значительным, как это наблюдалось ранее.Фото: magnit.com